El Govern central aconsegueix els suports necessaris per salvar els Pressupostos i la pròrroga de l'estat d'alarma

La portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts que creuen que compten amb els suports "suficients" perquè tant els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per 2021 que han presentat aquest dimarts com la pròrroga de l'estat d'alarma de sis mesos que es debatrà dijous surtin endavant en cada moment.









"Si portem el projecte de Pressupostos és perquè entenem que té els suports suficients perquè pugui veure la llum, i si portem el decret d'alarma és perquè creiem que té els suports necessaris perquè pugui veure la llum", ha afirmat en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, a l'ésser preguntada per les previsions de Govern referent a això.





Montero ha afegit que l'Executiu "sempre és prudent", perquè de vegades han tingut "compromesos" suports després han variat i que, per això, sempre cal tenir "el dubte", però a continuació ha reafirmat que "a priori", tots dos projectes "compten amb suport ampli per ser tramitats i que per tant puguin tenir el vistiplau de Congrés".