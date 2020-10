Budó corregeix a El Homrani i afirma que el teletreball és un "deure" i no una obligació

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha corregit aquest dimarts al conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i ha afirmat que les empreses tenen el "deure" de fomentar el treball però no tenen l'obligació d'aplicar-perquè la Generalitat no té competències per fer-ho obligatori.













Ho ha dit en roda de premsa telemàtica després del Consell Executiu, després que aquest mateix dimarts El Homrani hagi assegurat que el teletreball i el treball a distància "són obligatoris" per a totes les empreses, públiques o privades, que puguin implementar-lo.





Budó ha sostingut que el decret de l'estat d'alarma no atorga a la Generalitat la competència per a "regular aquest àmbit en centres privats" i ha reclamat que les comunitats autònomes puguin tenir aquesta possibilitat.





Malgrat no ser obligatori, ha recordat que tant el Procicat com el Consell de Relacions Laborals (CRL) han acordat la necessitat de promoure i prioritzar el teletreball, per la qual cosa considera que fomentar el treball a distància és un "deure de les empreses" .





"EVITAR GENERAR CONFUSIÓ"





Preguntada pels missatges contradictoris que s'han llançat des del Govern sobre aquest assumpte, ha reconegut que no pot estar satisfeta amb la comunicació que està duent a terme l'executiu català i que han de millorar-lo "per evitar generar confusió a la població".





Budó ha apuntat que és important que el Govern pugui comunicar les mesures que es prenen per fer front a la pandèmia sense generar confusió: "Si no hem estat capaços, hem de millorar la comunicació per garantir que sigui ben entesa per la ciutadania".





A més, ha negat que al Consell Executiu s'hagi parlat dels retrets que la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va llançar dilluns a JxCat perquè considera que estaven especulant amb mesures que es plantegen davant la crisi sanitària que fa encara no s'han decidit i va demanar que l'Executiu tingui "una sola veu".





"Ni cops de colze ni especulacions. No em consta, no s'ha parlat de res d'això en la reunió que hem celebrat el Govern", ha tancat Budó.