Catalunya es disposa a conquerir l'univers amb el llançament dos satèl·lits

El Govern ha aprovat aquest dimarts una estratègia de país en l’àmbit de la denominada nova economia de l’espai (New Space) per impulsar un nou sector econòmic d’alt valor afegit generador d’oportunitats, de creixement econòmic i d’ocupació mitjançant l’ús de satèllits més petits i de menor cost, que orbiten a baixa altura.













La nova economia de l’espai obre una finestra d’oportunitat gràcies a la democratització de l’espai, fins ara reservada a les grans potències de la indústria aeroespacial. Gràcies al desenvolupament tecnològic, una forta reducció de costos i un canvi de paradigma en la manera de desenvolupar missions espacials, les barreres d’entrada han anat desapareixent i avui es poden oferir nous serveis basats en satèllits, les seves dades i l’ús de l’espai per part de diferents sectors productius del país.





Impulsada pel Departament de Polítiques Digitals, l’estratègia està dissenyada perquè Catalunya pugui consolidar i maximitzar el seu lideratge en el camp dels nanosatèllits. Es calcula que el desenvolupament d’aquesta nova economia d’alt valor afegit generarà 1.200 nous llocs de feina i una facturació de 280 milions d’euros fins al 2025. En només 5 anys, per tant, es preveu multiplicar per 2,5 el nombre d’empreses que avui es dediquen al sector fins arribar a les 75, i multiplicar per 4 els llocs de feina i per 6 la facturació.





El NewSpace proporciona oportunitats d’ús i explotació de plataformes espacials per a aplicacions molt diverses, incloent-hi la recerca científica, el desenvolupament i qualificació de tecnologia espacial, l’observació de la Terra i les telecomunicacions. Permet millorar la gestió del territori a partir de les dades obtingudes de l’observació de la Terra i desenvolupar nous serveis basats en tecnologies avançades per a ciutadania, empreses i administració.





A més, la integració de xarxes de comunicacions de nanosatèllits i tecnologia 5G permetrà disposar de cobertura homogènia d’Internet de les Coses arreu del territori —continuïtat de serveis independentment de la zona del territori on ens trobem— i complementar així les capacitats i cobertures dels operadors de serveis.





PRIMERES ACTUACIONS





En el marc de l’Estratègia, el Govern crearà l’estructura administrativa per gestionar i desplegar l’aplicació de les polítiques i actuacions en aquest àmbit: la nova Agència Espacial de Catalunya.

La primera actuació és la posada en marxa d’una infraestructura experimental avançada de telecomunicacions en l’àmbit New Space a Catalunya en collaboració amb l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).





El projecte, que compta amb un pressupost de 2,5 milions d’euros, inclou la definició, el disseny, la construcció i el llançament de dos nanosatèllits per desplegar i validar aplicacions i serveis experimentals de connectivitat global d’Internet de les Coses (IoT) i de procés d’imatges i teledetecció d’observació terrestre.





El llançament d’aquests dos nanosatèllits, previst per al primer semestre del 2021, permetrà a l’Administració disposar de cobertura en zones del territori que a data d’avui no estan cobertes i, alhora, l'obtenció d'imatges de la Terra des de l'espai en diferents bandes espectrals per desenvolupar noves solucions tecnològiques que permetin millorar els serveis de la Generalitat de Catalunya i de diferents sectors productius de l’economia i societat catalana.





UN SECTOR EN CREIXEMENT





Actualment, Catalunya ja disposa d’un cert lideratge en aquest sector amb prop de 30 empreses emergents, algunes d’elles líders a escala mundial, com OpenCosmos, Sateliot, Pangea o Zero2Infinity. Compta també amb 13 centres de recerca i innovació punters en aquest camp com la UPC —i en particular, l’UPC NanoSat Lab, pioner en aquest camp a Catalunya—, l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), i, més recentment la Fundació i2CAT i el CTTC, així com amb un dels centres d’incubació de negocis de l’Agència Espacial Europea, la ESA BIC Barcelona, ubicat al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels.





El NewSpace és un nou espai econòmic amb un enorme potencial de creixement que permetrà desenvolupar un nou mercat i un nou teixit tecnològic amb un efecte catalitzador d’altres tecnologies digitals com la impressió 3D, la intelligència artificial, l’electrònica avançada per sensors i ordinadors i les comunicacions mòbils de nova generació.





Actualment, ja hi ha diversos països (com Estats Units, Canadà, Luxemburg, Finlàndia, Singapur i els Emirats Àrabs) que disposen d’una estratègia en l’àmbit del NewSpace.





L’Estratègia compta amb un pressupost total de 18 milions d’euros (per al període 2020-2023 i amb cofinançament FEDER) i està liderada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública amb la collaboració del Departament d’Empresa i Coneixement i del Departament de Territori i Sostenibilitat, i la participació de la resta de departaments de la Generalitat.