Diversos detinguts i destrosses a Italia en una altra nit de protestes al país contra les restriccions del Govern

Itàlia ha viscut una altra nit de protestes contra les últimes mesures restrictives que ha adoptat el govern de Giuseppe Conte per frenar la segona onada de la pandèmia i que ha acabat amb desenes de detinguts i destrosses a ciutats com Milà i Torí.













En concret, els aldarulls entre manifestants i la policia a Torí han acabat amb una desena de ferits, entre els quals alguns agents, i una desena de detinguts, als quals se'ls imputa furt amb agreujants i resistència a un agent de l'ordre, segons la RAI.





Han atacat i saquejat alguns establiments, com les botigues de Gucci i Louis Vuitton, i s'ha calat foc a alguns contenidors d'escombraries. L'alcaldessa de Torí, Chiara Appendino, ha denunciat que els "violents" han sabotejat la "manifestació pacífica de comerciants, emprenedors i treballadors". "S'han organitzat per destruir, no pas per protestar", ha lamentat.





També hi ha hagut incidents en una manifestació no autoritzada a Milà, en què 28 persones han acabat a comissaria. La protesta ha concentrat centenars de persones i en els aldarulls, que han protagonitzat principalment alguns joves, hi ha hagut danys a diversos locals, bicicletes de lloguer i tramvies.





La Llombardia és la regió més castigada per la pandèmia al país i el seu president, Attilio Fontana, ha descartat que s'estudiï un "confinament total" a la regió, després que alguns mitjans ho hagin publicat.





També s'han produït incidents a Trieste, on milers de persones s'han manifestat de manera pacífica, tot i que un grup ha atacat la policia i s'ha practicat una detenció.





A Nàpols, prop d'un miler de persones, entre les quals treballadors i propietaris del sector de la restauració i de l'entreteniment, s'han concentrat per protestar contra les mesures del Govern italià, que preveuen el tancament de bars i restaurants a partir de les 18.00 hores i també el de cinemes i teatres, entre d'altres locals de lleure.





Amb tot, Conte s'ha reunit aquest dimarts a la seu del Govern amb representants de les activitats que més han patit les últimes mesures, que afecten principalment el sector del lleure i la restauració.





En la reunió, el primer ministre ha negat que el seu executiu hagi "menyspreat la pandèmia i la possibilitat que es produís una segona onada" a l'estiu.





En aquest sentit, segons informa l'agència AdnKronos, ha sostingut que han treballat per "fer arribar recursos en un temps rècord als sectors afectats" i aquest dimarts s'aprovaran més indemnitzacions. "Som plenament conscients de les vostres dificultats".