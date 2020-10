La pandèmia segueix en "expansió" a Catalunya després d'onze dies de restriccions

El secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol, ha alertat aquest dimarts de la pandèmia de coronavirus segueix en "expansió" a Catalunya després d'onze dies des de l'entrada en vigor de les mesures restrictives impulsades per l'executiu català.













"Les xifres de contagis d'avui són insostenibles", ha insistit Ramentol en roda de premsa al costat del cap de la unitat de seguiment de Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, tot i que ha concretat que la pandèmia creix a un ritme més baix que abans de la publicació de les mesures.





A l'ésser preguntat per allargar aquestes mesures --que finalitzen aquest divendres--, Ramentol ha defensat una pròrroga i fins i tot afegir noves restriccions: "A dia d'avui no tenim cap motiu per fer passos cap a enrere amb les mesures que prenem: no estem en una situació com per començar amb la desescalada i preveiem la necessitat d'afegir més ".





Mendioroz ha subratllat que "portarà temps tornar a una certa estabilitat" dels indicadors epidemiològics encara que al seu parer les mesures comencen a tenir un petit efecte perquè el creixement disparat de la pandèmia s'ha reduït.





Ramentol ha defensat la importància de reduir la mobilitat laboral per contenir la epidemia i ha afegit que el teletreball segueix sent "el principal instrument" en aquest sentit a l'ésser preguntat per una possible obligatorietat d'aquesta pràctica.





Ramentol també ha anunciat que a partir d'aquest dimarts ha entrat en funcionament l'aplicació mòbil Radar Covid a Catalunya, de manera que les persones que es la descarreguin i hagin estat en contacte amb un positiu rebran una notificació.





Cribratges A ESCOLES





Mendioroz ha reivindicat que l'executiu català segueix amb la política de mantenir les escoles en marxa i garantir que l'escola és un lloc segur ", de manera que seguiran amb la realització de cribratges poblacionals a través de les escoles.





A l'ésser preguntat per si Catalunya es troba en una situació de mitigació franca --en què no es pot garantir la traçabilitat de casos i els seus contactes per l'impacte assistencial, com en el pic de la primera ola--, Ramentol ha defensat que no renunciaran a seguir traçant els contagis.





Per la seva banda, Mendioroz ha reconegut que Cataluya sí que es troba en una fase de mitigació franca però que, tot i així, el Govern no renunciarà a fer el traçat de casos a través de cribratges per trencar les cadenes de contagi.





VALL D'HEBRON





Sobre el retard en la notificació de resultats de proves PCR des del laboratori de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Ramentol ha reconegut que hi ha una demora que ha atribuït al gran volum de proves, a l'augment de contagis a Catalunya i als brots que va registrar l'hospital.





"Són retards que atribuïm a l'allau de peticions de proves PCR, que ha coincidit amb la necessitat de testejar als professionals de l'hospital, un dels principals laboratoris de Catalunya", ha argumentat Ramentol.