L'Audiència Nacional jutja demà un etarra per la col·locació d'un test bomba a Navarra fa vint anys

L'Audiència Nacional jutjarà aquest dimecres a l'etarra José Ignacio Guridi Lasa, àlies 'Xabi', per haver col·locat al novembre de 2000 un artefacte explosiu a la jardinera ubicada al ampit de la finestra d'un habitatge, creient que al domicili, a la localitat navarresa de Cintruénigo, vivia un agent de la Guàrdia Civil.













Fiscalia demana per aquest fet, que no va arribar a produir-se per una fallada en el mecanisme elèctric de l'artefacte, 38 anys de presó per dos delictes d'assassinat en grau de temptativa, més altres 14 anys de presó per un delicte d'estralls terroristes en grau de temptativa, de conformitat amb el Codi penal de 1995, vigent en la data de comissió dels fets.





En l'escrit d'acusació, el Ministeri Públic relata que Guridi, que formava part de la comanda 'Totto' d'ETA, juntament amb altres dos components de la mateixa i seguint les ordres del responsable d'ell mateix, van col·locar l'artefacte a la finestra que donava a la sala menjador de l'habitatge, a la primera planta, "amb l'objectiu de causar la mort d'un membre de la Guàrdia Civil que va residir a la mateixa en règim de lloguer fins al mes de març de 1996".





Els etarres desconeixien que l'agent s'havia traslladat a una altra localitat, i que la casa estava habitada en aquesta data per una persona adulta --que no era de les forces i cossos de seguretat de l'estat-- i el seu fill menor d'edat.





En l'escrit de qualificació de Fiscalia s'explica que l'artefacte estava en una carmanyola de plàstic que van col·locar dins de la jardinera. Dins del test van situar també dues xapes metàl·liques, perquè servissin de metralla a l'esclatar, i 10,4 quilograms d'explosiu 'titadyne'.





El muntatge, que van camuflar posant terra a la part superior i les plantes habituals d'aquest test, disposava d'un sistema de retard per rellotgeria que comptava amb un rellotge Casio a manera d'interruptor.





UNA FALLADA AL CABLEJAT





Però la bomba no va arribar a explotar a causa de la interrupció del fluid elèctric del circuit, ocasionat pel trencament dels fils conductors del cablejat. L'artefacte va ser trobat a l'any següent, al gener de 2001 i els especialistes del GEDEX de la Guàrdia Civil de Navarra el van desactivar.





Donada la potència del mateix, hauria causat la mort a quantes persones es trobessin en l'habitatge i hagués ocasionat la destrucció tant de la façana lateral com posterior de l'habitatge.





L'acte va ser reivindicat al desembre de 2000 en un butlletí intern de l'organització terrorista (Zutabe) ETA i posteriorment mitjançant un comunicat a Gara el gener de 2001. També va ser reivindicat el 2004 a la publicació d'ETA anomenada Zuzen.





Fiscalia recorda a més que Guridi ja ha estat condemnat prèviament per un delicte d'atemptat i danys terroristes el 2000, per subversió de l'ordre constitucional o alterar la pau pública en 2002, per estralls terroristes i detenció il·legal el 2004, per delictes d'atemptat terrorista i estralls terroristes en 2004, per delicte de col·laboració amb terroristes, falsedat documental amb finalitats terroristes, robatori de vehicle, detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes el 2005, i per estralls i lesions de caràcter terrorista també el 2005.





Els altres membres de la comanda 'Totto' així com el seu responsable en l'organització no són jutjats en aquesta causa a l'estar pendent la resolució de l'ordre europea de detenció (OEDE) per les autoritats franceses.