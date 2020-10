Bartomeu no esperarà a la moció i presenta la seva dimissió

El president del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha presentat la seva dimissió. La directiva de Bartomeu es va reunir la tarda d'aquest dimarts de forma presencial a les oficines de Camp Nou després que des del Govern de la Generalitat de Catalunya, representat pels departaments de Presidència, Interior i Salut li comuniquessin que "no hi ha impediments jurídics ni sanitaris "per celebrar el vot de censura, encara que aquest havia de dur-se a terme en diferents seus per evitar aglomeracions.





Des de la directiva es va informar que aquest escenari era inabastable per al Barça que va al·legar no tenir temps per organitzar-ho. A les 20.45 hores el president compareixerà davant els mitjans per comunicar la seva decisió.