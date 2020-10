Lleida limita a 30 quilòmetres per hora la velocitat en la majoria dels seus carrers

La velocitat de circulació estarà limitada a 30 quilòmetres per hora a partir de divendres en el 87% dels carrers de Lleida, ha informat aquest dimarts l'Ajuntament en un comunicat.





La mesura no afectarà les vies principals, com el Passeig de Ronda, Rambla d'Aragó o les avingudes Blondel i Prat de la Riba, en què es permetrà més velocitat, "generalment 50 quilòmetres per hora".





L'alcalde, Miquel Pueyo, amb els tinents d'alcalde Toni Postius i Sergi Talamonte, ha presentat la nova regulació i la campanya informativa i ha explicat que es començarà a sancionar el 30 de novembre.