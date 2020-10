L'Ajuntament de Barcelona destinarà 22 pisos turístics a habitatge social

L'Ajuntament de Barcelona ha signat els primers contractes per destinar de manera temporal 22 apartaments turístics a habitatge social durant els propers anys i que podran allotjar a 80 persones que actualment estan en albergs mentre no reben un pis definitiu de lloguer públic.









En roda de premsa aquest dimecres, la tinent d'alcalde de Drets Socials, Laura Pérez, ha detallat que, en concret, s'han signat contractes amb cinc propietaris, dos dels quals han cedit dos edificis sencers que sumen 16 dels pisos i el resta corresponen a pisos a propietats horitzontals.





Un dels edificis --amb 10 pisos cedits-- es troba al barri de Camp de l'Arpa del Clot (al districte de Sant Martí), i l'altre --amb sis pisos cedits-- està al barri del Poble-Sec (al districte de Sants-Montjuïc).





La resta d'apartaments turístics cedits es troben en sis blocs de pisos diferents, en propietats horitzontals dels barris de Clot (districte de Sant Martí), la Vila de Gràcia, la Salut (districte de Gràcia), la Sagrada Família (districte de l'Eixample ) i a Hostafrancs (districte Sants-Montjuïc).





1.400 EUROS MENSUALS

L'Ajuntament ha signat contractes de lloguer amb els propietaris, que rebran entre 700 i 1.200 euros a l'any (en funció de les característiques i de el temps que el tinguin a disposició dels serveis municipals), i a aquesta quantitat se suma els costos de subministració i serveis que eleven el preu mitjà a 1.400 euros mensuals.





Aquest lloguer està previst que tingui una durada d'entre 12 mesos i tres anys, i el consistori està treballant per signar nous contractes amb altres operadors d'habitatge turístic "que també s'han mostrat interessats en el programa".





"INTERVENCIÓ DECIDIDA"

Davant el nou estat d'alarma i el toc de queda nocturn, l'Ajuntament ha reclamat a el sector dels apartaments turístics una "intervenció decidida" al programa de captació de pisos, com una mesura per reactivar el sector, que disposa de 9.000 pisos amb llicència a la ciutat.





"Trobar un acord com aquest és beneficiós per a les dues parts", ha argumentat Pérez, que considera que aquesta iniciativa ajuda a reactivar el sector turístic en un moment en què no tenen beneficis directes per la situació creada per la pandèmia i, d'altra banda , acull la necessitat d'habitatge social que hi ha a la ciutat.





Pérez ha dit que es tracta d'un primer pas, inspirat en el que han fet ciutats com París (França) i Toronto (Canadà), i l'ha qualificat com "un programa guanyador i una col·laboració necessària i positiva".





Tot i això, ha reconegut que 80 places és insuficient, ja que hi ha més de 500 famílies que estan esperant a la taula d'emergència i que hi ha 800 unitats familiars en pensions, però ha mostrat la disposició de continuar treballant per seguir en aquesta línia .





ESTAT I GENERALITAT

D'altra banda, ha fet una crida a l'Estat per ampliar la moratòria de desnonaments a famílies vulnerables i ha lamentat que aquesta setmana estiguin programats més 80 desnonaments a la ciutat, que afecten 226 persones, inclosos 87 nens.





També ha reclamat a la Generalitat que es coresponsabilitzi en matèria de polítiques d'habitatge i ha recalcat que deu a la taula d'emergència de l'Ajuntament més de 1.400 pisos: "El mínim que pot fer ara és assumir la seva responsabilitat".