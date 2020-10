Confinen a 400 alumnes catalans per un error de cribratge en un institut de Montcada

Un error en els resultats dels cribratges massius per a la detecció de casos asimptomàtics de coronavirus realitzats a l'Institut La Ferreria, de Montcada i Reixac (Barcelona), portats a terme el 19 d'octubre, ha obligat a confinar 400 alumnes.









En total es van fer 1.083 proves PCR amb menys d'un 2% de casos positius, tot i que "una errada en una de les màquines va alterar la xifra fins situar-la al 16%" i ha suposat l'aïllament d'aquests estudiants, segons ha informat l'Ajuntament aquest dimecres en un comunicat.





El desajust es va detectar el passat 23 d'octubre i estava previst que a l'endemà es notificaran els casos reals per així organitzar la tornada a les aules, però encara no ha arribat aquesta informació, tal com ha assegurat el consistori.





L'alcaldessa de la localitat, Laura Camps, ha titllat la incidència de "despropòsit sense pal·liatius" i ha exigit explicacions a la Conselleria de Salut, així com disculpes públiques pel greuge que ha suposat per a moltes famílies.





Camps ha carregat contra la "nefasta gestió" del cas i contra que els alumnes segueixin confinat a l'espera d'un aclariment, tot i que ha matisat que els errors poden sorgir i ha demanat garanties al departament quan organitzi aquests cribratges massius.