Aproven el primer assaig internacional per a una vacuna espanyola

La companyia Ruti Immune ha rebut l'aprovació de l'Administració Nacional de Medicaments, Aliments i Tecnologia Mèdica (ANMAT) d'Argentina per realitzar el primer assaig clínic internacional amb la vacuna espanyola Ruti, segons ha informat aquest dimecres en un comunicat.









La vacuna està sent desenvolupada per ser eficaç contra infeccions víriques d'ampli espectre --també el Covid-19 - i "podria estimular la immunitat entrenada, que reforça la capacitat innata de l'organisme per defensar-se de virus desconeguts i modular la resposta inflamatòria".





Es tracta de la primera vacuna espanyola que entra en un assaig clínic internacional contra el Covid-19 pel que, per a això, Ruti Immune "ja ha iniciat els tràmits logístics" perquè la vacuna arribi a l'Argentina i es pugui començar a administrar a l' personal sanitari.





L'objectiu principal de l'estudi serà "avaluar l'eficàcia de la vacuna per evitar la infecció i / o disminuir la morbiditat per SARS-CoV-2 en personal sanitari" i, a Espanya, de la mà de l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) , la vacuna Ruti també podria ser provada en un assaig clínic molt semblant.





L'estudi aprovat a Argentina, que durarà nou mesos, consisteix en un assaig clínic "exploratori doble-cec, aleatoritzat, controlat amb placebo", per avaluar l'eficàcia de la vacuna Ruti a la infecció per SARS-COV-2 en personal sanitari.