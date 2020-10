Ja són 21 els detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil contra els mecenes del Procés

La Guàrdia Civil ha detingut 21 persones en l'operació desenvolupada aquest dimecres sota la direcció del Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona en què s'investiguen el presumpte desviament de fons de personalitats lligades a l'independentisme català, així com suposades irregularitats en la requalificació de terrenys .









Segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat, les detencions i els 31 registres a Barcelona i Girona practicats aquest matí s'emmarquen en la tercera fase d'explotació de l'Operació Volhov. Els 21 arrestats estan acusats pels delictes de malversació de fons públics, prevaricació i blanqueig de capitals.





L'operació es porta a terme com a derivació de les diligències prèvies 111/16, instruïdes pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona, que venia investigant un presumpte desviament de fons públics l'origen era la Diputació de Barcelona i la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.





COMPLEIX VILLABUGATTI





Segons la Guàrdia Civil, durant la investigació els agents van descobrir la "suposada prevaricació en la requalificació de terrenys rústics per a la construcció d'un centre de negocis, un restaurant i una escola concertada a la localitat Cabrera de Mar (Barcelona), a la zona anomenada Compleix Villabugatti ".





"A més de la requalificació es van constatar adjudicacions d'obra per procediments no reglats, irregularitats per part de Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en la concessió del concert de l'escola i la modificació irregular del terreny de rústic a urbanitzable, mitjançant la requalificació municipal aprovada pel ple de l'Ajuntament de Cabrera de Mar ", segons afegeix la nota de la Guàrdia Civil.





Segons ha avançat El Confidencial, la requalificació de Villabugatti està relacionada amb l'empresari Xavier Vendrell, un dels detinguts en l'operatiu d'aquest dimecres.





Es tracta d'un exdirigent d'ERC i antic militant de Terra Lliure i va ser diputat i conseller de Governació en el tripartit de Pasqual Maragall, passant després a l'activitat en el món empresarial. Així, va presidir la Cambra de Comerç Colombo-Catalana i va exercir com a conseller delegat dels grups Barcelona Export Group i Biomek Group.





DIFERENTS VIES DE FINANÇAMENT





La Guàrdia Civil ha afegit que en aquesta causa s'investiguen "diferents vies de finançament amb fons públics d'activitats irregulars alienes a la destinació legal que aquests diners tindria per objecte".





Per aquest motiu, i en el procés de les 31 entrades i registres, s'ha intervingut "gran quantitat de documentació, així com suports informàtics i telefonia mòbil per al seu estudi i anàlisi". La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.





A més de Vendrell, la Guàrdia Civil ha detingut aquest dimecres a David Madí, Oriol Soler i Josep Lluís Alay, entre d'altres empresaris i personalitats lligades a l'independentisme i, especialment, a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, segons van avançar fonts de la investigació.





Segons ha assenyalat a primera hora del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'operació s'emmarca en delictes relacionats amb la corrupció i desordres públics, i es remunta a la investigació que va arrencar el 2016 per suposat desviament de fons públics des de la Diputació de Barcelona. Fonts de la investigació han confirmat que es rastreja la relació dels detinguts amb el Tsunami Democràtic, la plataforma que va liderar els aldarulls per la sentència que va condemnar fa un any als líders independentistes.





Altres dels investigats són el president de la Plataforma ProSeleccions Catalanes, Xavier Vinyals; empresaris relacionats amb esdeveniments esportius com Antonio Fuste; Roc Aguilera; l'alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir, i l'interventor delegat, Jordi Serra; i Pilar Contreras i Marta Molina.