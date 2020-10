El Covid-19 està totalment descontrolat a Espanya, que suma gairebé 20.000 contagis

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimecres al Ministeri de Sanitat 19.765 nous casos de COVID-19, 9.303 d'ells diagnosticats en les últimes 24 hores. Això suposa un ascens respecte als 16.793 de dimecres anterior.









La xifra global de contagis a Espanya s'eleva ja a 1.136.503 des de l'inici de la pandèmia, segons les xifres oficials. La incidència acumulada en els últims 14 dies se situa en 452, enfront dels 436 d'ahir i els 332,69 de dimecres passat, amb un total de 212.853 positius en les passades dues setmanes.





Dels 9.303 casos diagnosticats ahir a Espanya, 491 s'han produït a Andalusia, 1.174 a Aragó, 333 a Astúries, 97 a Balears, 86 a les Canàries, 171 a Cantàbria, 163 a Castella-la Manxa, 21 a Castella i Lleó, 1.522 a Catalunya, 43 a Ceuta, 152 a Comunitat Valenciana, 406 a Extremadura, 711 a Galícia, 2.152 a Madrid, 45 a Melilla, 100 a Múrcia, 461 a Navarra, 999 al País Basc i 176 a La Rioja.





En l'última setmana, han mort 761 persones amb diagnòstic de COVID-19 positiu confirmat a Espanya, una gran pujada en comparació amb els 575 notificats dimecres passat i els 746 d'ahir. Fins 35.466 persones amb PCR positiva han mort des que el virus va arribar a Espanya. En l'informe d'aquest dilluns s'han afegit 168 noves morts.





Els 761 morts de l'última setmana es distribueixen de la següent manera: 135 a Andalusia, 68 a Aragó, 42 a Astúries, dos a les Balears, 11 a les Canàries, quatre a Cantàbria, 35 a Castella-la Manxa, 129 a Castella i Lleó , set a Catalunya, tres a Ceuta, 33 a Comunitat Valenciana, 28 a Extremadura, 51 a Galícia, 141 a Madrid, un a Melilla, vuit a Múrcia, 24 a Navarra, 23 a País Basc i 16 a La Rioja.





Actualment, hi ha 17.073 pacients ingressats per COVID-19 a tot Espanya (16.696 ahir) i 2.368 a UCI (2.292 ahir), si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.292 ingressos (2.101 ahir) i 1.866 altes (1.863 ahir). La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 13,79 per cent (13,93% ahir) i en les UCI al 25,50 per cent (25,04% ahir).





Així, en l'última setmana s'han registrat 4.874 hospitalitzacions per coronavirus (172.029 des de l'inici de la pandèmia): 739 a Andalusia, 455 a Aragó, 281 a Astúries, 51 a Balears, 70 a les Canàries, 55 a Cantàbria, 79 en Castella-la Manxa, 819 a Castella i Lleó, 300 a Catalunya, 13 a Ceuta, 395 a Comunitat Valenciana, 169 a Extremadura, 326 a Galícia, 511 a Madrid, 12 a Melilla, 238 a Múrcia, 251 a Navarra, sis a país Basc i 104 a La Rioja.





En aquest mateix període han ingressat, a més, 314 persones en unitats de cures intensives (UCI), 15.371 en el còmput global de la pandèmia: 30 a Andalusia, 36 a Aragó, 13 a Astúries, cinc a les Balears, 12 a les Canàries, dues a Cantàbria, tres a Castella-la Manxa, 33 a Castella i Lleó, 13 a Catalunya, 29 a Comunitat Valenciana, 12 a Extremadura, 47 a Galícia, 15 a Madrid, 30 a Múrcia, 22 a Navarra, dos al País Basc i 10 a La Rioja.