Sanitat alerta de l'enviament massiu de correus electrònics maliciosos suplantant la seva identitat

El Ministeri de Sanitat ha alertat aquest dimecres que ha detectat una campanya d'enviament massiu de correus electrònics maliciosos que intenten seva suplantar mitjançant la duplicació de la imatge corporativa i l'ús de dominis de correu inexistents, com '@ mscbs.gob.es' , que pretenen cridar l'atenció de qui el rep amb informació relacionada amb termes com 'coronavirus', 'la COVID-19' i 'Estat d'Alarma', entre d'altres.













"Cal tenir en compte que des del Ministeri de Sanitat no s'envien correus des del domini '@ mscbs.gob.es', de manera que totes les adreces de correu procedents d'aquest domini són falses ( 'aviso@mscbs.gob. és ',' covid@mscbs.gob.es ', etc) ", i, per tant, Sanitat recorda que aquests correus han de ser eliminats i evitar descarregar els fitxers adjunts o seguir els enllaços que puguin contenir.





Com a mesures de precaució generals es recomana: no obrir correus d'usuaris desconeguts o que no hagin sol·licitat, elimineu-los directament; no contestar en cap cas a aquests correus; tenir precaució al seguir enllaços a correus encara que siguin de contactes conegut; i cura a l descarregar fitxers adjunts de correus encara que siguin de contactes coneguts.





Finalment, recorden, "cal indicar que els correus enviats des del Ministeri de Sanitat poden ser verificats pels servidors de correu destinataris, de manera que la major part dels ciutadans no hauran rebut correus que suplantin la identitat del Ministeri de Sanitat" .