Espanya aposta per la Ciència i augmenta la despesa un 59,4% en els Pressupostos

Els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2021 aprovats pel Govern preveuen un despesa destinada a la política de Ciència i Innovació i Desenvolupament que ascendeixen a un total de 3.232.000 d'euros, un 59,4 per cent més que el 2020.





Excloses les dotacions associades al Mecanisme de Recuperació de la Unió Europea que ascendeixen a 1.100 milions, la política de Ciència se situa en 2021 a 2.132.000 d'euros, un 5,1 per cent més que en l'exercici anterior, segons consta en el projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al pròxim any lliurat aquest dimecres al Congrés per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.





Dins dels pressupostos del departament que dirigeix Pedro Duque, destaca el programa d'Investigació científica, mitjançant el qual es potencia la recerca bàsica de qualitat en totes les àrees de coneixement i que té un import per al pròxim exercici de 873 milions d'euros, un 21,3 per cent més.





Aquest programa es gestiona fonamentalment a través de l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), assignant unes dotacions dins el programa de 756 milions d'euros, 138 milions més que el 2020. Aquestes dotacions es complementen en 2021 amb els 148 milions d'euros dels fons europeus procedents de l'Mecanisme de Recuperació i Resiliència.





Pel que fa a investigació sanitària, el pressupost del programa que gestiona l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) puja a 287 milions el 2021 i té com a missió fomentar i fer recerca en biomedicina. Addicionalment, en el pressupost del Carles III s'han consignat dotacions per import de 115 milions d'euros dels fons europeus, en la seva major part per complementar el finançament de les convocatòries de l'organisme.





PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES ESPACIALS





Dins dels pressupostos del Ministeri de Ciència destaquen els crèdits per finançar diverses aportacions al Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI) per import de 1.078 milions d'euros, amb els quals es finançarà el suport de projectes de R + D + I, ajudes a empreses de base tecnològica i activitats de capital risc; així com la gestió i foment de la participació d'entitats espanyoles en programes internacionals de cooperació tecnològica, inclosos els programes espacials.





Així, entre aquestes aportacions al CDTI es troben les dotacions per import 456 milions per a suport a projectes de R + D + I que financen iniciatives empresarials com són els estudis de viabilitat, les activitats de recerca industrial o les activitats de desenvolupament experimental, incrementant els crèdits en 253 milions. També es ressalten les aportacions per al Programa Innvierte, que es dupliquen fins situar-se en 200 milions d'euros.





Pel que fa a la participació en programes espacials, que es canalitza mitjançant aportacions a CDTI, s'assigna una dotació de 240 milions d'euros (38 milions més que el 2020). Al programa es presta especial atenció a la participació espanyola a l'Agència Espacial Europea (ESA). L'objectiu és integrar la indústria espanyola en els grans projectes espacials europeus promoguts per la mateixa.





La Ciència és un dels eixos dels Plans d'impuls a sectors estratègics posats en marxa per l'Executiu que preveu la posada en marxa de Pla de xoc per a la Ciència i la Innovació per tal de situar la ciència, la R + D + i i el talent com un dels pilars de l'estratègia de recuperació.





En aquest context, aquest pla contribueix al fet que la ciència i la innovació liderin les solucions a la crisi del COVID-19 per poder estar preparats davant futures emergències sanitàries, alhora que possibilita que la generació d'indústries i empreses competitives d'alt valor afegit i la creació de llocs de treball qualificats.





El pla inclou 17 mesures que giren al voltant de tres eixos: la recerca i la innovació en salut, la transformació de sistema de ciència i l'atracció de talent, i l'impuls al R + D + I empresarial i la indústria de la ciència .





Aquest Pla de Xoc contempla inversions per import de 1.056 milions d'euros, dels quals 396 milions d'euros s'estan mobilitzant en 2020 i la resta, en 2021. El pressupost assenyalat s'està canalitzant a través d'ajudes directes a sistema de ciència i innovació , tant a les institucions científiques com a la R + d + I de sectors empresarials estratègics. A aquesta inversió cal sumar 508 milions d'euros en préstecs en condicions avantatjoses que s'estan concedint a empreses a partir dels nous instruments de promoció de la R + D + I privada.