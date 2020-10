Duque avisa: la "agència espacial" catalana "no es pot comparar amb la NASA"

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha avisat aquest dimecres sobre la "terminologia confusa" que pot originar-se al parlar de la creació d'una "agència espacial" a Catalunya ja que "no es pot comparar" un "parell de microsatèl·lits" amb la NASA i l'Agència Espacial Europea.













"Comprenc que quan fas les coses has de donar-li el nom més sonor possible", ha assegurat Duc en una entrevista a Onda Madrid, en què ha assenyalat que sí que hi ha iniciatives "barates" per "fer microsatèl·lits" en Galícia o a la Universitat Politècnica de Madrid, que van "ajudant i sumant". "No podem comparar un esforç d'un parell de microsatèl·lits amb la NASA i l'agència europea de l'espai", ha emfatitzat.





En aquest sentit, el ministre ha defensat que les comunitats tenen competències en R + D pel que és "normal" que es facin "iniciatives" amb "l'espai i amb un altre tipus d'innovació".





No obstant això, ha aclarit que la terminologia de la "agència espacial" de Catalunya és "confusa". "Tenim una agència europea de l'espai on Espanya posa una quantitat, unes cent vint vegades més de diners a l'any del que estan dient, i amb la qual es genera indústria a tot el país. I està coordinat, per descomptat", ha subratllat .





La Generalitat invertirà 18 milions d'euros en els pròxims quatre anys per desenvolupar el sector de la indústria dels nanosatèl·lits com a part de l'estratègia digital de la Generalitat per a un activitat que es preveu que creixi al voltant del 20% anual els pròxims exercicis.





El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, també va assegurar que els plans de la Generalitat passen per la creació d'una "agència espacial" catalana amb un caràcter públic-privat.





EMMAGATZEMAR LES VACUNES





D'altra banda, Duque s'ha referit a les dosis de vacunes que Espanya ha comprat dins de la Unió Europea i les desenvolupades per investigadors espanyols, que "van bé, però potser triguen un parell de mesos més".





D'aquesta manera, ha explicat que s'estan fent assajos clínics que "d'aquí a poc donaran" resultats "pel que fa a el tractament". També ha dit que s'estan utilitzant medicines per a altres malalties per "veure si tenen efecte" contra la covid.





Així, ha assegurat que s'estan començant a produir vacunes mentre es fan els assajos. Sobre les dosis que arribaran des de la UE al desembre i gener, ha avisat que es començaran a "emmagatzemar" fins que sigui "segura i eficaç" per subministrar a la població.





Això sí, ha subratllat sobre "el risc comercial" que tenen aquestes compres "des del punt de vista econòmic". "Estem ficant diners per a alguna cosa que potser després tirem", ha dit Duque.