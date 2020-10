Andorra obliga al teletreball sempre que sigui possible per frenar la pandèmia

El Govern d'Andorra ha anunciat noves mesures per frenar la transmissió del Covid-19, entre les quals hi ha l'obligatorietat de teletreballar sempre que sigui possible i es pugui evitar la presència física al lloc de treball.









Així ho han explicat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa per explicar els principals acords presos pel Consell de Ministres celebrat aquest dimecres.





L'obligació de teletreball es farà efectiva a partir de dilluns mitjançant un decret, pel qual també es redueix a dos el nombre de persones participants en reunions de treball presencials.





Al seu torn, també s'estableix la necessitat de demanar cita prèvia per realitzar algun tràmit a l'administració pública general.





D'altra banda, el nou paquet de mesures inclou restriccions que es faran efectives a partir de dissabte, com la reducció a dos dels el nombre de persones en reunions familiars o d'amics, amb l'excepció dels nuclis convivents més nombrosos.





En la mateixa línia, també es limita a dos el nombre de comensals per taula als restaurants, xifra que pot superar-se en cas dels nuclis convivents; en aquest cas es deroga la limitació decretada prèviament, que limitava a cinc comensals, encara que visquessin junts.





També amb l'objectiu de reduir les reunions familiars i d'amics, i concretament els botellons, es prohibeix la venda de begudes alcohòliques en gasolineres a partir de les 21 hores.

Totes aquestes mesures s'afegiran a les ja vigents i s'estableixen per un període inicial de 15 dies, tot i que es podrà modificar "en funció de l'evolució" que presentin les dades sanitàries, segons ha explicat Espot.





Es tracta de mesures "ponderades i equilibrades", que busquen no perjudicar l'activitat econòmica, segons ha defensat el cap de Govern, que ha tornat a demanar la col·laboració ciutadana per al seu compliment.





"Hem de posar un tamís pel qual encara passi menys el virus", ha justificat el ministre de Salut en relació a les noves mesures adoptades.





SITUACIÓ SANITÀRIA CONTROLADA





Segons han defensat Espot i Martínez Benazet, la situació sanitària és "de control" i s'ha estabilitzat el nombre de nous casos diaris al voltant de l'centenar, una xifra que es vol reduir, a l'igual que la taxa de reproducció, que se situa aquest dimecres en 1,03.





Els responsables polítics de la gestió de la pandèmia han manifestat que la prioritat, fins i tot l ' "obsessió" és no saturar el sistema sanitari per assegurar que tot pacient pugui ser atès.





En aquest punt, Espot ha reiterat que la major incidència de virus a Andorra s'explica per diferents factors i especificitats, com el funcionament de la mobilitat més semblant a la d'una ciutat que a la d'un país, o la capacitat de garbellar a la població.





En aquest sentit, el cap de Govern ha exposat que de mitjana s'estan realitzant entre 9.000 i 11.000 proves diagnòstiques a la setmana, "triplicant" les taxes de testeig de les regions veïnes d'Occitània i Catalunya, que alhora presenten taxes de reproducció més elevades que l'andorrana.





Aquest dimecres s'acumulen 4.517 casos d'Covid-19 diagnosticats des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin detectat 107 casos en les últimes 24 hores; els casos actius són 1.302, vuit menys que dimarts, després que 115 persones hagin rebut l'alta.





En relació a la pressió al sistema sanitari, hi ha 41 pacients ingressats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, vuit d'ells a l'UCI (set amb ventilació mecànica) i altres 21 en l'àrea Covid-19 de centre sociosanitari El Cedre.