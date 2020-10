Catalunya participa a la Gran Ruleta del Covid-19: Quina mesura anunciaran avui?

Aquest dimarts Meritxell Budó va ser preguntada pels missatges contradictoris que s'han llançat des del Govern sobre el coronavirus. La portaveu de la Generalitat ha reconegut que no pot estar satisfeta amb la comunicació que està duent a terme l'executiu català i que han de millorar-lo "per evitar generar confusió a la població".





Budó ha apuntat que és important que el Govern pugui comunicar les mesures que es prenen per a fer front a la pandèmia sense generar confusió: "Si no hem estat capaços, hem de millorar la comunicació per garantir que sigui ben entesa per la ciutadania".





És complicat que els catalans sàpiguen res sobre què passarà en el futur més pròxim. L'Executiu català està cometent un gran error al comunicar les mesures: dir tot el que se'ls passa pel cap en cada moment. La ciutadania necessita ordres clares que generin la mínima incertesa possible i així, poder continuar amb les seves vides.





No obstant això, fins al moment, el Govern només està aconseguint que molts catalans sentin que estan jugant a la gran ruleta del Covid-19, on cada dia pot sortir una mesura restrictiva nova: tanquen l'hostaleria, uns dies després declaren el toc de queda , després expliquen que estan valorant si confinar la població tot el cap de setmana o directament, 15 dies. La classe política no està entenent que aquestes decisions són crucials per al futur de la població, per la qual cosa s'haurien anunciar i aplicar. En cas contrari, només es genera incertesa i es mareja a la població.





La sensació és que ni ells mateixos confien en les mesures que estan aplicant. Fa menys de dues setmanes es va tancar l'hostaleria i ni tan sols s'ha esperat el temps prudencial per saber si aquesta mesura té efecte, aplicant un toc de queda i parlant de confinaments totals. Si aquestes mesures són necessàries, per què no es van aplicar des del tancament de l'hostaleria? O no hi ha cap científic a Catalunya que pugui preveure l'evolució epidemiològica del virus en la següent setmana?





Aquesta combinació de visió a curt termini i mala gestió s'està fent evident en tots els àmbits. Aquest dimarts el conseller d'Empresa i Ocupació, Chakir el Homrani, ha assegurat en una roda de premsa que el teletreball era obligatori per a les empreses. No estava publicat en cap butlletí oficial, ni les empreses eren conscients, però el conseller es va afanyar a assegurar que era obligatori. De cop, molts treballadors i empresaris que es trobaven treballant presencialment van poder sentir que estaven fent alguna cosa il·legal. Però no, hores més tard Meritxell Budó va comparèixer per corregir al seu company i dir que el telereball no era una "obligació", sinó un "deure". Més incertesa per a la població i més mostres que ni tan sols els membres de la Generalitat entenen les mesures que estan instaurant.





MALTRACTAMENT A L'HOSTALERIA





Seria fabulós que a Catalunya fos la reina de l'I+D i que la seva economia no depengués, en gran part, de el sector serveis, però no és així. Segons l'Idescat, el PIB català era el 2019 de 250.597.000 d'euros, dels quals 57.724 provenien de el comerç i l'hostaleria. És a dir, el 23% del PIB català prové d'aquests dos sectors.





El tancament de bars i restaurants havia de durar 15 dies, però segons les últimes declaracions de Salut, sembla que seguiran amb el cadenat unes setmanes més. La incertesa, quan afecta els ingressos, pot ser letal, i milers de hostalers a Catalunya segueixen sense saber en quin moment podran obrir ni de quina manera. El Govern va passar de valorar la reobertura de l'oci nocturn a tancar tota l'hostaleria, de manera que ha alterat qualsevol previsió econòmica dels restauradors, que segueixen pagant factures sense saber quan podran tornar a ingressar alguna cosa.





Per si fos poc, els ajuts de la Generalitat a aquest sector estan totalment paralitzats. En un exemple més de falta de previsió i nefasta gestió, la pàgina web habilitada per demanar les ajudes s'ha penjat aquest dimecres davant l'allau de peticions. Segons han explicat des del Departament d'Empresa, estan solucionant la incidència perquè el servei torni a estar actiu aquest dijous.









El Govern anunciarà aquest dijous noves mesures restrictives per a fer front a la pandèmia. ¿Confinament total? ¿Només el cap de setmana? ¿Tancar parcs? ¿Tancar el sector cultural? La ruleta dirà.