Els beneficis de Telefónica augmenten un 1,2% el tercer trimestre

Tot i la pandèmia, Telefónica ha aconseguit millorar els seus resultats en el tercer trimestre del 2020 i ha experimentat una millora en l'activitat comercial i operativa. Entre juliol i setembre, el Grup ha obtingut uns ingressos de 10.461.000 d'euros, un 1,2% més que en el segon trimestre de 2020. Pel que fa al tercer trimestre del 2019, suposa una reducció del 12,1%, provocada per la pandèmia i el comportament dels tipus de canvi. En el conjunt dels nou primers mesos, els ingressos sumen 32.167.000 d'euros, fet que suposa una caiguda del 10,7%.









Concretament, el 29% dels ingressos acumulats en els nou primers mesos provenen d'Espanya, amb 9.209.000 d'euros. Brasil aporta el 18%, amb 5.674.000; Alemanya, el 17%, amb 5.509 milions; Regne Unit, el 15%, amb 4.966.000; i Hispam, el 19%, amb 5.988.000.





A més, la companyia destaca que la millora entre juliol i setembre es pot veure també en l'evolució del benefici net excloent extraordinaris. En aquest cas, Telefónica arriba als 734 milions d'euros, un 5% més que en el segon trimestre de 2020, i en l'acumulat dels nou primers mesos se situa en els 2.052 milions d'euros, un 20,7% menys que en el mateix període de 2019.





Tech, Infra i Telxius creixen imparables

Tech i Infra, les noves unitats de negoci de la companyia, han continuat creixent en el tercer trimestre. I és que els ingressos de Telefónica Tech han augmentat un 15,4%, fins als 1.113.000; els de Telefónica Infra, han arribat a assolir un creixement de més del 20%, amb un benefici de 609 milions d'euros.





Telxius, per la seva banda, l'empresa d'infraestructures de telecomunicacions de Telefónica, ha començat l'adquisició d'emplaçaments a Alemanya, un procés que, quan estigui finalitzat suposarà haver duplicat la seva grandària des de 2016.





D'altra banda, des de Telefónica destaquen la seva capacitat de resistència i de gestió, i d'aquesta manera confirmen que l'estratègia anunciada al novembre de 2019, tot i la pandèmia, és vàlida i eficaç, ja que entre juliol i setembre l'empresa ha crescut fins als 1.579 milions d'euros, un 59,8% que en el segon trimestre.





Alhora, la generació de caixa del tercer trimestre permet reduir de nou els compromisos financers del Grup. El deute financer net de Telefónica descendeix fins als 36.676.000 d'euros, 525 milions menys que al juny i 1.617 milions menys que al setembre de 2019, quan pujava a 38.293.000.





Fidelització dels clients

En el tercer trimestre, Telefónica també s'ha bolcat en atraure i retenir els clients d'alt valor i en millorar l'experiència de tots ells gràcies a la qualitat de les infraestructures i els serveis oferts.





Gràcies a la feina interna, la taxa d'abandonament s'ha reduït en un 2,4% i ha millorat la satisfacció dels clients.





A més, durant el tercer trimestre també ha continuat la incorporació d'accessos d'alt valor. I és que a finals de setembre s'ha incrementat la xarxa d'ultra banda ampla dos milions més que al juny -sis milions més que fa un any.





Des de la companyia destaquen que sobresurten les dades de Brasil, on les llars amb fibra fins a la llar (FTTH) arriben als 14,6 milions, un 43,3% més que al setembre de 2019, i on per primera vegada se superen els 3 milions d'accessos connectats a la FTTH. També destaca Espanya, on s'assoleixen els 24,4 milions d'unitats immobiliàries passades amb FTTH, gairebé 800.000 més que en el trimestre anterior, unes xifres que posen de manifest la qualitat de la infraestructura diferencial.





Compromís amb el medi ambient

Durant el tercer trimestre del l'any, Telefónica també ha intentat contribuir a una recuperació més verda i pròspera per a tothom. Com exposa l'impuls atorgat al 5G en els principals mercats, renova el seu propòsit de promoure una digitalització justa i inclusiva, en la qual ningú es quedi enrere i en què les empreses i les persones disposin de les infraestructures fonamentals per seguir endavant amb la feina, la formació i les relacions personals des de qualsevol lloc.





Així, des de l'empresa intenten fer el món més sostenible, i per això han augmentat la seva ambició contra la crisi climàtica i avançat fins a 2025 en el seu propòsit de reduir la seva petjada de carboni, que estava previst per a 2030.