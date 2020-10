El dia després

Per a Europa, la regió més propera per cultura i tradició política als Estats Units, l'estat d'ànim del dia després de l'elecció presidencial pot ser molt diferent de què s'assumeix a priori segons sigui el veredicte. Es creu que, segons els sondejos i les opinions esporàdiques abocades en articles d'anàlisi i en declaracions directes de dirigents, el suport cap al triomf demòcrata és majoritari. Aquest sentiment és compartit també per una majoria de les opinions del món extra-europeu, anomenat "liberal-democràtic".





Tot i que no es pot dir que el sentiment sigui universal, també es creu que el suport dels règims autoritaris a la candidatura de Trump és escàs, amb les comptades excepcions d'alguns dirigents que des d'algunes potències s'han atrevit a abocar judicis escandalosos. No està clar, per tant, que, amb l'excepció de Rússia i el Brasil, l'autoritarisme de la resta del planeta sigui un suport a l'ocupant actual de la Casa Blanca.





Per tant, de complir-aquell anhel, que freqüentment es fa referència cap a la justícia, que els ciutadans de la resta de món es mereixerien participar en l'elecció de president dels Estats Units, pot dir-se, sobretot amb respecte a Europa, que un triomf de Biden i Harris seria rebut amb focs d'artifici. No està clar si aquests "votants" estranys tenen consciència de com seria el nou govern nord-americà i si respondria als seus interessos.





Tampoc és fàcil saber abans del plebiscit quina classe de govern d'Estats Units convé als anhels d'Europa. La raó d'aquesta indecisió s'ha de predominantment a la persistència de l'estereotip que sobre Europa es projecta aquesta realitat complexa a l'altre costat de l'Atlàntic. Si aquest diagnòstic és generalitzat en el temps, més ho és avui tenint en compte els canvis sísmics que ha patit la mateixa societat nord-americana. Aquests han estat soterrats molt de temps i de cop han sorgit dramàticament a la superfície per a sorpresa de molts ciutadans, amb l'excepció del grup de votants que va aixecar Trump a la presidència el 2006 i que tossudament persisteix en mantenir-lo en el pedestal.





Estats Units ja no és la nació imaginada (totes les nacions són "imaginades", com va proposar Benedict Anderson). Ja no funciona igual la mística de Normandia i la llibertat d'expressió que va triomfar quan el New York Times i la premsa liberal que va fer caure a Nixon, va domesticar a Bush. Però a el mateix temps es va sentir impotent per frenar la bogeria de l'Iraq, igual que anys abans es va emmudir davant la tragèdia del Vietnam. Ja ningú creu en la "fi de la història", efectiva imatge de l'aleshores ja respectat "scholar", Francis Fukuyama, quan va etiquetar el final de la Guerra Freda com el sepeli de les ideologies que havien competit el mercat amb la democràcia liberal. Molts erudits esvan riure en silenci, ja que els deixaven sense feina intel·lectual.





Però la història soterrada no solament va sobreviure gràcies a la supervivència dels abusos, la pobresa i la desigualtat. Trump va vendre molt bé l'existència dels mals dels Estats Units, atribuïts als immigrants, l'anomenat "socialisme" i el liberalisme maligne. Calia "fer Amèrica de nou gran".





Ara ha reblat la seva especial trobada amb un "hat trick" (marcar tres gols en un partit) mitjançant el nomenament de tres magistrats conservadors al Suprem. Abans ja havia aconseguit la proesa d'haver col·locat sistemàtica i silenciosament desenes de magistrats vitalicis en els nivells judicials immediatament inferiors. La neutralitat del tercer poder s'ha posat en dubte per una llarga generació, almenys fins a la mort de tots els jutges republicans que, tenint en compte l'edat de l'última magistrada, va per llarg.





Si la victòria de Biden es produeix, el sector majoritàriament demòcrata que ho haurà donat suport haurà aconseguit una gesta davant la por, el desassossec, i aquest sorgiment dels dimonis que se suposava havien desaparegut. Però també aquesta victòria es pot atribuir no només a la seva conducta autoritària durant aquests quatre anys al poder, sinó també en gran manera als seus errors en administrar una política efectiva d'enfrontament davant la pandèmia.





Irònicament, per tant, Trump haurà estat derrotat no per una oposició política demòcrata sinó també per una acció "divina".La Covid-19 haurà actuat com aquests virus malignes medievals enviats pel diable, que delmen a la població, i ha castigat al tirà. No serà una conclusió còmoda. Aquesta "ajuda" de la pandèmia va cobrar un preu en la nova era Biden-Harris. El supervivent matrimoni compost pel virus i Trump tramés la seva venjança.





Mentrestant, el nou govern s'haurà d'enfrontar a uns nous genets de l'apocalipsi: una economia destrossada, un deute sideral, la venjança de la ultra dreta, el ressentiment policial, la persistent frustració dels negres i les minories, i un retorn a la resistència a una decidida obertura econòmica, que va ser una marca de la política demòcrata. L'Amèrica de Biden, pressionada per la urgent reconstrucció, pot optar per una conducta d'ambivalència pel que fa a la implicació exterior. "Amèrica first" seguirà latent amb Biden.





Si més no, els demòcrates es podran sentir satisfets amb el restabliment de l'internacionalisme, la recuperació de el bon nom (l'essència dels Estats Units encara té un valor al Wall Street polític), la integració regional moderada, els acords per al control d'armes , els acords en pro de la lluita contra el canvi climàtic, i la lluita contra el narcotràfic i la criminalitat internacional. La comunitat internacional encara pot confiar Estats Units.





En contrast, en el cas d'una reelecció de Trump, es pot intensificar, no només en territori nacional, sinó en el vessament que es produeix, el racisme, la violència, la corrupció, la pobresa i la desigualtat. El "fi de la història" pot significar el principi d'una altra història, amb la desaparició dels Estats Units del mapa construït des de 1945, que paradoxalment haurà estat substituït per un planeta insòlit. Seria com aquest escenari terrorífic de les pel·lícules del millor Hollywood amb els carrers plens d'automòbils destrossats, els habitants supervivents competint per la resta d'aliments disponibles, i els simis contemplant l'escena des del cim dels gratacels esquerdats.