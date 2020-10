La campanya de Nadal crearà 290.000 llocs de treball, un 33% menys que el 2019

La campanya de Nadal suposarà prop de 290.000 contractes, un terç menys que l'any passat, per l'impacte de la crisi sanitària de la Covid-19, segons les previsions de Randstad, que assenyala, però, que l'enfonsament de la contractació per Nadal va ser més gran durant la crisi de 2008, amb un descens de 35,9%, coincidint amb la crisi financera.





En concret, Randstad preveu 289.280 contractacions en els sectors de transport i logística, hostaleria i comerç durant els mesos de novembre, desembre i gener, un 34,5% menys que l'any passat.





En la campanya d'aquest any es deixaran de signar 152.274 contractes en comparació amb els 441.554 registrats el 2019.





D'aquesta manera, el descens registrat aquest any trenca amb la tendència de creixement de set anys consecutius. Així i tot, la caiguda en la contractació no és la més brusca de la sèrie històrica, sent la major la registrada a la campanya 2008-2009 (-35,9%), coincident amb la crisi financera. Pel que fa al volum de contractes previstos, la xifra de l'actual campanya seria similar a el nivell registrat en el Nadal de 2015-2016.





"Per desgràcia, l'actual situació també deixarà la seva empremta en la campanya de Nadal. Però encara que menys, se seguirà generant ocupació, ja que el consum augmentarà tot i les circumstàncies. El sector que s'ha erigit com a salvavides de l'ocupació, i que ho serà de manera rellevant en els propers mesos, serà el de la logística, gràcies en bona part a el comerç electrònic. a l'altra cara de la moneda se situa l'hostaleria, afectada especialment per la incertesa i les restriccions ", ha afirmat el director de Randstad Research, Valentín Pot.





Així mateix, la contractació cau en totes les comunitats, però amb grans diferències. L'informe de Randstad subratlla que totes les comunitats de país registren caigudes de dos dígits en la previsió de contractacions de cara a la campanya nadalenca amb respecte a la de l'exercici anterior, encara que existeixen rellevants diferències entre elles.





Balears és la comunitat que patirà el major descens en la contractació de tot el país, amb un 60,3%. La segueixen, amb caigudes més moderades però encara per sobre de l'40%, Canàries (-48,7%) i Extremadura (-43,9%). Amb decreixements encara per sobre de la mitjana nacional (-34,5%), es troben La Rioja (-39,3%), Navarra, Castella i Lleó (totes dues amb -38,5%), i Catalunya (-37, 8%).





Ja amb caigudes menys acusades que la mitjana de país es troben Astúries (-33,8%), la Regió de Múrcia (-33,5%), Aragó (-33%), la Comunitat Valenciana (-32,4%) , Cantàbria (-31,9%), la Comunitat de Madrid (-31,6%) i Andalusia (-30,6%). Les comunitats amb les caigudes menys pronunciades de país seran Galícia (-29,6%), Castella-la Manxa i Euskadi (totes dues amb -27,6%).





DINAMITZADORS

L'informe estableix que els sectors que impulsen la generació d'ocupació durant el període nadalenc són comerç, hostaleria i logística, motors econòmics fonamentals del nostre país.





Tal com destaca Randstad, el sector del transport i logística serà el que generarà més ocupació, amb al voltant de 128.400 contractes, el 44,4% dels que se signaran durant aquesta època. De fet, aquest sector serà el que menys es redueixi en comparació amb l'any pas, en concret una caiguda del 17,7%.





El sector de el comerç, per la seva banda, és el següent en volum de contractació, amb prop de 92.600 signatures, un 32% del total, i una reducció en comparació amb l'any passat una mica més acusada que la logística, un 26,1% .





Per la seva banda, l'hostaleria patirà la caiguda més pel que fa a contractació per a aquesta campanya de Nadal, amb un descens de 57,4%. El volum serà de prop de 68.300 contractes, un 23,6% pel que fa al total.

D'acord amb les xifres, el sector de la logística serà el gran protagonista durant aquesta campanya de Nadal. L'auge de el comerç electrònic, una tendència consolidada durant el confinament, serà un dels responsables que la contractació no s'enfonsi més durant aquesta època.





A les tradicionals compres nadalenques s i uneixen dates promocionals com el 'Black Friday' o el 'Ciber Monday', que són ja fites consolidats per al sector i que comporten necessitats de mà d'obra.





Davant d'aquesta situació, les empreses demandaran llocs de empaquetadors, carreters, mossos de magatzem i transportistes, a més de professionals destinats a l'atenció a client, tant per atenció online com telefònica.





Entre les competències i habilitats més valorades, en aquesta campanya destacarà el domini de les eines tecnològiques relacionades amb el sector.





Tot i el descens en la contractació, es seguiran requerint professionals per al sector de el comerç, com a dependents, promotors, hostes i perfils comercials, principalment, entre els quals es valora el tracte proper amb el client i les seves dots comunicatives.





Per la seva banda, i depenent de les circumstàncies, l'hostaleria buscarà perfils com cuiners, ajudants de cuina i cambrers; i personal de suport en hotels, cambreres de pis o personal de recepció.