Impedir el jovenicidi

La societat post pandèmica -adverteix el Banc Mundial- serà una societat precària on el capitalisme es va a viure a el nu: precarietat, falsos autònoms deambulant i incerteses per la falta de futur. I per a més contradicció, induint a un consum de dopatge.





Les i els joves se senten atrapats en una doble parany: d'una banda, els necessiten com entrades, i de l'altra són considerats com vides sobrants. Davant d'aquesta caòtica situació viuen a batzegades, es resisteixen a seguir sotmesos i confinats. Són uns resistents d'una nova forma de rebuig als poders que no compten amb les seves aspiracions i no els donen oportunitats de participar. No dissenyen el seu futur, i dóna la sensació que els volen esborrar de la història, perquè la història volen repetir sistemàticament perquè no canviï res.





Estem a les portes d'un jovenicidi, una situació límit producte de les precarietats. La determina l'exclusió que pateixen i les formes abruptes amb què es irromp en les seves vides, sense ajudar-los en els seus fracassos tant escolars, educatius, familiars, socials, ètnics, etcètera. És una mala tendència que no hem afrontat amb la dedicació i mitjans que necessita. L'Estat benefactor s'ha diluït i no ha estat capaç de portar els drets a tots els llocs on s'han debilitat o tendeixen a desaparèixer. El que anomenem una vida digna ja no està a l'abast de tots. Les barreres socials s'han engrandit i després de la pandèmia veurem barris atrinxerats per defensar-se.





Aquest escenari de profundes desigualtats és un camp de cultiu per la violència, la corrupció i el narco. És el millor brou de cultiu per al pandillerisme de la violència i per reforçar les posicions de la ultradreta i la necropolítica. El jovenicidio -socialment parlant- és un anihilament de l'esperit jove i rebel d'una joventut que crida per tenir un espai en la societat i que vol els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a part essencial del seu projecte de futur. Però aquest desenvolupament implica canvi i participació, cosa que els poders actuals no estan disposats a cedir.





La joventut és etapa de construcció permanent i evolutiva del propi ésser i del seu compromís amb la societat; per això necessita el canvi social com si fos la seva pròpia energia de creixement. Canviar en el polític, social, econòmic o cultural enfront d'una adultocracia dominant que li impedeix situar-se al lloc de la vida al que té dret a estar i decidir. La frustració que produeix aquest juvenicidio que estem descrivint gens té a veure amb el suïcidi de joves ni altres problemes de salut. És el resultat d'una indefensió ciutadana i d'opcions promogudes per la precarietat en el seu conjunt.





La visió negativa de la joventut que ni estudia ni treballa ens situa a l'escenari del que Bauman va qualificar com vides desaprofitades. Són una de les conseqüències de l'Estat modern, que construeix una mena d'inseguretat alternativa a el propi mercat per permetre condicions de vulnerabilitat d'una banda i d'incertesa de l'altra, en una societat que dubta permanent del seu futur. I tot per potenciar la figura d'un enemic a vèncer: la por social, la inseguretat generada per una economia en crisi amb un Estat sense respostes, perquè les respostes les dóna el sistema.





Avui tenim un repte: canviar les narratives dominants que ens estan traslladant a un passat que per interessos inconfessables alguns no volen superar. Hem d'assumir el compromís d'evitar els efectes negatius que recauen en la joventut, i és una obligació generar polítiques públiques adequades per al seu desenvolupament. Fem possible que les i els joves tinguin presència a la societat amb poder de decisió, i que el seu compromís en la societat civil impedeixi que la vulnerabilitat existent segueixi creixent fins portar-nos al desastre.