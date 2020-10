El Tribunal dóna 10 dies a la dona de Bárcenas i cinc condemnats per Gürtel per entrar a la presó

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha concedit un termini de deu 10 dies als sis condemnats a penes greus en el cas Gürtel, entre els quals es troba Rosalía Iglesias, esposa de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, per al seu ingrés voluntari a presó. A més de a Iglesias, la decisió afecta Jesús Sepúlveda, Ricardo Galeote, José Luis Izquierdo, Maria de la Carmen Rodríguez Quijano i Carlos Clemente.









El tribunal adopta aquesta decisió en una providència notificada aquest dijous una vegada rebuts els informes del ministeri fiscal en què no s'oposa a la concessió de termini per a l'ingrés voluntari dels condemnats a penes greus, en execució de la sentència ferma de Tribunal Suprem que va confirmar la condemna inicial de l'Audiència Nacional.





El passat dia 20, la Fiscalia Anticorrupció sol·licito que Iglesias entrés a la presó per complir la condemna de 12 anys i 11 mesos de presó que li va imposar el Suprem després de ratificar la sentència de l'Audiència Nacional pels primers anys d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005). El ministeri fiscal va demanar la mateixa mesura per a altres 10 condemnats les penes oscil·len entre tres i 17 anys de presó.





En la seva decisió d'aquest dijous, els magistrats que van jutjar el cas rebutgen les peticions de suspensió d'entrada a la presó que havien fet les defenses dels condemnats José Luis Izquierdo, Carmen Rodríguez Quijano i Rosalía Iglesias. En el cas d'aquesta última, el Tribunal explica que no hi ha cap impediment per seguir tractament de rehabilitació al centre penitenciari.