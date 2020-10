Ayuso ordena el tancament de la Comunitat de Madrid només durant els ponts de novembre

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenat el tancament de l'autonomia només els dies que corresponen al Pont de Tots Sants i de l'Almudena.





"Jo no estic d'acord amb tancar Madrid i de fer-ho, ja que no tinc cap estudi sanitari que em demostri que això és millor, vull fer-ho els mínims dies possibles perquè defenso les mesures quirúrgiques i adaptades a cada situació", ha traslladat en un acte d'Educació a la Reial Casa de Correus, seu del Govern regional. Per això, ha demanat "flexibilitat normativa".









Així, ha indicat que aquest matí ha decidit ordenar el tancament durant el pont de Tots Sants, però només els dies imprescindibles, i fer el mateix d'aquesta manera en el següent pont.





"Això ja ho han fet altres comunitats autònomes i espero que se'ns escolti perquè puguem prendre altres mesures intermèdies i d'aquesta manera evitar desplaçaments massius", ha declarat. D'aquesta manera, segons la presidenta col·laboraran amb altres regions perquè s'han de donar suport entre elles.





En aquest punt, ha incidit que demanarà de nou "diàleg" perquè en l'ordre es pugui flexibilitzar obertures i tancaments de les comunitats autònomes perquè "la pandèmia" estarà un temps activa i en ocasions caldrà "tancar un dia, tancar tres o no fer-ho ".