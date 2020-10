El PP veu una "vergonya" que el Govern es pugi el sou amb la crisi que hi ha i mentre augmenta impostos a la gent

El Partit Popular ha assegurat que és una "vergonya" que, amb la crisi que té Espanya per la pandèmia del coronavirus i mentre es pugen impostos als ciutadans, el Govern s'apliqui la pujada salarial dels funcionaris. "No hi ha diners per pujar el sou als treballadors sanitaris però sí l'hi pugen Pedro Sánchez i els seus ministres", ha denunciat el secretari general de PP, Teodoro García Egea.









Així s'ha pronunciat el PP després que l'Executiu hagi decidit que la pujada salarial pactada per als funcionaris s'apliqui també a president i als seus ministres, una actualització que, en canvi, es va rebutjar fa una setmana al Congrés i en Senat per a diputats i senadors.





D'acord amb el projecte de pressupostos generals de l'Estat per a 2021, recollit per Europa Press, la pujada del 0,9% acordada per als empleats públics s'ha aplicat a tots els alts càrrecs de l'Administració, incloent-hi els membres de el Govern de coalició. El gener passat, abans de la pandèmia, l'Executiu ja es va aplicar la pujada salarial de l'2% pactada amb els funcionaris per al 2020, i ho va fer mitjançant decret llei ja que els pressupostos estaven prorrogats.





"No hi ha diners per pujar-li el sou als treballadors sanitaris però sí l'hi pugen a Sánchez i als seus ministres", ha afirmat García Egea en un missatge al seu compte oficial de Twitter fent-se ressò d'aquesta informació.





"NO ES POT PREMIAR A EL GOVERN AL PITJOR MOMENT"





Més contundent s'ha mostrat el vicesecretari de Participació del PP, Jaime de Olano, que ha afirmat que el Govern puja als ciutadans impostos com "IRPF, dièsel, Societats, cotitzacions socials, l'estalvi, compres en línia, fons de pensions, assegurances. .. "però per a ells hi ha" pujada de salaris ". "El major cost de la història, el doble que l'últim govern de PP. El primer són els seus privilegis", ha recalcat.





Des del seu compte oficial a Twitter, el Partit Popular ja va denunciar ahir a la nit aquesta pujada salarial que es va a aplicar l'executiu assegurant que "no es pot premiar el pitjor Govern en el pitjor moment", en relació amb la seva gestió del coronavirus.





"Molts negocis abaixen la persiana mentre ells s'apugen el sou. És una vergonya que amb la crisi que té Espanya, els ministres i Pedro Sánchez vagin a guanyar més encara", va dir el partit que lidera Pablo Casado.





"ESTEM DAVANT UN GOVERN insensible"





Per la seva banda, el portaveu de Justícia del PP al Senat, Fernando de Rosa, ha manifestat que aquesta pujada demostra que estan davant "un Govern insensible". "Es puja el sou mentre milions de ciutadans estan patint la seua nefasta gestió econòmica i es pugen els impostos. Resulta que els que no es queden enrere són ells", ha asseverat.





El portaveu del PP al Parlament d'Andalusia i exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, també s'ha sumat a les crítiques a la mateixa xarxa social: "Aquests eren els que representaven a la 'gent' davant la 'casta' , mana ... ".