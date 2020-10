L'estat d'alarma consuma la ruptura de Junts al Congrés: El PDeCAT li dóna suport i JxCat s'absté

La pròrroga de l'estat d'alarma que es vota aquest dijous al Congrés provocarà, per primera vegada, que els independentistes catalans de Junts i el PDeCAT votin diferent, ja que, mentre els quatre diputats de JxCat han decidit abstenir-se, els quatre de l' PDeCAT donaran suport a Govern.









El PDeCAT, la fomació hereva de l'antiga CDC, ja va anunciar el seu vot a favor dilluns passat i els de Laura Borràs han concretat que s'abstindran durant el debat que està tenint lloc al Congrés, consumant així la divisió.





El PDeCAT i JxCat van trencar el passat mes de setembre, com l'encara president català Quim Torra va destituir els consellers del PDeCAT. Poc després, les dues formacions van anunciar que concorrerien per separat a les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer.





Les dues formacions sí van continuar compartint grup al Congrés i, encara que tenien llibertat de vot, han vingut mantenint les mateixes posicions fins aquest dijous. Està per veure si també es divideixen durant la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021.