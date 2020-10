Arrimadas anuncia que Ciutadans donarà suport l'estat d'alarma per responsabilitat i "sentit d'Estat"

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha anunciat aquest dijous que la seva formació donarà suport al Congrés, per "responsabilitat" i "sentit d'Estat", el nou estat d'alarma decretat pel Govern per adoptar mesures que frenin els contagis de coronavirus, a el temps que ha criticat la "falta de lideratge" de el Govern i la lluita partidista d'altres partits de l'oposició.













En el seu discurs des de la tribuna de la Cambra Baixa, que aquest dijous debat la pròrroga de l'estat d'alarma fins al pròxim mes de maig, Arrimadas ha defensat que aquest és el mecanisme adequat per adoptar mesures extraordinàries que restringeixin drets i llibertats fonamentals.





Després de recordar que Cs va demanar a Govern que ho decretés a el veure que ja no n'hi havia prou amb adoptar "mesures quirúrgiques" per contenir els rebrots, ha dit que el seu partit no "criminalitzar" aquest instrument constitucional.





Retreu a SÁNCHEZ QUE NO INTERVINGUI AL PLE





Segons ha destacat, l'estat d'alarma obliga el cap de l'Executiu a retre comptes de la seva aplicació al Congrés i, gràcies a la pressió dels grups parlamentaris, acudirà tres vegades en sis mesos, malgrat que "pretenia no venir". En canvi, si s'apliqués la legislació ordinària, com demana el PP, Pedro Sánchez "no tindria per què venir ni una sola vegada" a "donar la cara" davant els diputats, ha afegit.





A el fil d'això, Arrimadas ha censurat l'absència de Sánchez a la sessió plenària d'aquest dijous, en què només ha estat present en el seu escó per escoltar la intervenció de el ministre de Sanitat, Salvador Illa. "¿No li fa vergonya haver de substituir el president per decretar un estat d'alarma de sis mesos, haver de passar aquest xafogor per tapar-li l'esquena?", Li ha preguntat a Illa.





D'altra banda, la líder de Cs ha criticat durament la gestió de la pandèmia que està fent el Govern de PSOE i Unides Podem. Després de posar com a exemple a el president de França, Emmanuel Macron, i la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, perquè són "sincers" amb els ciutadans i ofereixen "claredat en les mesures" i "coherència en tot el territori nacional", ha dit: "¿No els fa vergonya aquesta comparativa?".





Mentrestant, "vostès, per desgràcia, ens estan portant a la mort ia la ruïna", perquè "en el sanitari actuen tard i malament i en l'econòmic ni apareixen", ha deixat anar a Govern.





PLA NACIONAL CONTRA EL coronavirus





Segons ha assenyalat, Ciutadans està reclamant des de juliol un pla nacional per contenir l'expansió de l'coronavirus, perquè el Govern d'Espanya no pot limitar-se a ser "un dispensador d'estats d'alarma autonòmics" ia oferir un catàleg de mesures com si fos un "menú "en què cada comunitat tria les que considera.





En aquest sentit, ha exigit un pla sanitari d'àmbit nacional que inclogui, per exemple, una estratègia de test i de rastreig de casos, una resposta coordinada basada en criteris científics clars i un coordinador de recursos sanitaris i d'UCI. Així mateix, ha demanat ajudes per als sectors econòmics afectats per les mesures restrictives com s'ha fet en altres països.





L'Executiu central "ha d'assumir la seva responsabilitat", ha subratllat, afegint que, davant aquesta actitud, Cs ha decidit oferir "sentit d'Estat, responsabilitat i sentit comú" i per això votarà a favor de l'estat d'alarma. "Perquè els presidents autonòmics necessiten seguretat jurídica" i perquè "els sanitaris ens demanen que no titubeemos davant d'una situació que és alarmant", ha afirmat a l'referir-se a l'alta ocupació dels hospitals.





Arrimadas ha retret a Sánchez que a l'inici de l'estiu proclamés que s'havia "vençut el virus", a l'apuntar que des del juliol han mort 7.000 persones a Espanya perquè no es va fer el necessari per contenir la segona onada de contagis. A el fer un pronòstic per al futur, ha dit que probablement la situació s'agreujarà i l'Executiu haurà d'acudir a Congrés d'aquí a unes setmanes a demanar un altre estat d'alarma "amb mesures més contundents".





ACABAR AMB LA "BRONCA POLÍTICA"





Finalment, la portaveu de la formació taronja ha acusat el Govern de ser "un dels majors focus de bronca política", com creu que va demostrar amb els seus "atacs" a l'Executiu de la Comunitat de Madrid, de l'PP i Cs.





A més, ha lamentat que aquest dijous s'hagi viscut a la cambra baixa una altra jornada de "baralles" i "zascas polítics" mentre els ciutadans senten "por, incertesa, tristesa, ira i desesperança". "Hem de parlar menys els polítics i escoltar més", ha defensat, afirmant que la gent espera veure en ells "unitat, claredat, lideratge i unió".