Els Mossos clausuren dues festes i una barbacoa en poblacions de Lleida

Els Mossos d'Esquadra han clausurat en els últims dies dues festes i una barbacoa en poblacions de Lleida i han aixecat 44 actes per incomplir les mesures decretades per contenir la Covid-19.









Dissabte a les 00.36 hores, agents dels Mossos van clausurar una festa privada en un domicili de Torregrossa (Lleida) en què participaven persones de diversos grups familiars i van aixecar vuit actes per reunir-se més de sis persones i no portar mascareta, ha informat la policia catalana aquest dijous en un comunicat.





Diumenge, els Mossos van trobar en un descampat entre Palau d'Anglesola i Bell-lloc (Lleida) a un grup de joves amb equips de música en els vehicles, un focus i una màquina de fum.





En aquest descampat van aixecar 14 actes per infracció de la normativa sanitària, per consum d'alcohol a la via pública, per no portar mascareta i reunir-se més de sis persones.





Dimecres, a les 16.15 hores, una dotació policial va sorprendre, al Parc de les Olors de Linyola (Lleida), a un grup de persones fent una barbacoa sense respectar les distàncies, menjant i consumint alcohol i va aixecar 7 actes per incompliment de la normativa sanitària.