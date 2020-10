Les defenses generades per una persona contra la Covid-19 pot acabar atacant el seu propi cos

La immunitat o no que poden obtenir davant la Covid-19 les persones que han aconseguit superar-lo és un dels assumptes que, a part de la vacuna, més importància s'està donant en el món dels investigadors d'aquest tipus de virus.









Encara que sembla que falta encara bastant temps perquè la comunitat científica pugui tenir les coses clares, resulta inquietant com els resultats d'algunes investigacions científiques estan donant resultats inesperats per les males notícies que aporten.





L'última d'elles és una investigació desenvolupat a la Universitat Emory a Atlanta, als Estats Units, reflecteixen que algunes de les persones que hagin superat la Covid-19 i hagin generat anticossos poden patir l'atac d'aquestes pròpies defenses contra el seu cos. Els investigadors han trobat en alguns pacients anticossos semblants als dels pacients que pateixen malalties com el lupus o l'artritis reumatoide.





Segons una publicació de New York Times, els investigadors han detectat que en un moment determinat de la seva recuperació els anticossos de les persones que van investigar van canviar i van passar a atacar el material genètic de les cèl·lules humanes en lloc de al virus.





Aquesta podria ser, segons els autors d'aquest estudi, la resposta al fet que algunes persones que han superat el virus continuïn patint alguns problemes derivats de la malaltia quan la Covid-19 ja ha desaparegut del seu cos.





TRACTAMENTS

No obstant això, el fet que per mitjà d'anàlisi es pugui detectar aquests anticossos és una bona notícia. Això permetrà als metges identificar els pacients que poden desenvolupar aquest tipus de problemes i sotmetre'ls als mateixos tractaments que s'usen amb èxit per als pacients que pateixen altres tipus de malalties similars.





Els investigadors van estudiar a més d'una cinquantena de pacients que havia superat la Covid-19 i que mai anteriorment havien manifestat problemes d'anticossos i van detectar els problemes generats pels atacs dels seus propis anticossos.





Segons les seves conclusions, és la resposta habitual dels anticossos davant aquests tipus de virus quan un tipus de cèl·lules són incapaços de detectar l'ARN de virus i si l'ADN de les cèl·lules que el mateix virus ha matat. En aquest moment confonen aquest ADN amb el dels intrusos i comencen a atacar-lo.





Els investigadors van trobar en la meitat dels pacients anticossos que reconeixen l'ADN de les cèl·lules mortes pel virus i que van produir una resposta antiinmune similar a la que es produeix en el cas de malalties com el lupus o l'artritis reumatoide.