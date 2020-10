'Kichi' acusa Pablo Iglesias de "dolent i traïdor" per fer fora a Teresa Rodríguez "quan està de baixa per maternitat"

L'alcalde de Cadis, José María González 'Kichi', després de l'expulsió de Teresa Rodríguez de Endavant Andalusia al Parlament andalús, s'ha dirigit a Pablo Iglesias i Juan Carlos Monedero per dir: "No ens han pogut teledirigir des de Madrid ni ho van a fer. La defensa dels interessos d'Andalusia s'ha de fer des d'aquí, amb els peus 'clavats' al territori, amb veus des d'Andalusia, i no per cares i buròcrates des de Madrid ".













A pregunta dels periodistes, l'alcalde gadità ha manifestat que "des Unides Podem Madrid s'han intentat silenciar totes les veus territorials que volien defensar els interessos d'un territori". "Ho van aconseguir a Galícia, fent fracassar la Marea Atlàntica, ho van intentar amb Catalunya i València però no han pogut, i el que els quedava era Andalusia, que sembla ser que ho han aconseguit", ha afegit.





D'altra banda, ha assenyalat sobre l'expulsió de Teresa Rodríguez i altres set parlamentari de el grup Endavant Andalusia que va assistir "amb bastant perplexitat a la notícia" i ha expressat el seu "absolut desgrat amb la decisió que s'ha pres".





"Aprofitar-se de una persona quan està de baixa de maternitat per clavar-li un punyal per l'esquena em sembla dolent, traïdor i no em sembla propi d'una persona d'esquerra. Em sembla un mamarratxo el que han fet", ha afirmat.





Pel que fa a una possible ruptura d'IU al projecte Endavant Cadis, on formen part de el govern local, l'alcalde ha descartat "absolutament" que hi hagi un trencament i ha destacat la "responsabilitat de la gent d'IU, que novament anteposa aquesta ciutat a tot. No hi ha sigles polítiques, aquí el que hi ha és Cadis i els gaditans ".





"Si IU té alguna cosa més a dir, seran ells els que ho faci. Jo confio que pel bé d'aquesta ciutat aquest acord es mantingui, perquè necessitem un Cadis de progrés i que avanci", ha conclòs.