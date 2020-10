Dos catalans premiats en la X edició dels Premis Fígaro de Perruqueria

El Club Fígaro és un projecte associatiu sense ànim de lucre gestat en 2009 per un grup de professionals de la perruqueria espanyola que buscaven el reconeixement social de la professió a través de l'organització dels Premis de la Perruqueria Espanyola.

Els guardonats en la X Edició dels Premis Fígaro de Perruqueria.

En els Premis Fígaro es valoren els treballs fotogràfics de les tendències de perruqueria de les principals firmes espanyoles. Sergi Bancells, ambaixador internacional de Club Fígaro, va ser l'encarregat, un any més, de conduir el lliurament de premis que va estar carregada d'emotius missatges d'ànim i força per al sector.





El Fígaro en la categoria Perruquer Revelació va ser lliurat a David Pastor (Salons CV by Carlos Valiente) per Víctor Alonso - membre de la Junta Directiva -, el guardó en la categoria Comercial Femenina va ser lliurat a Alexander Kiryliuk (SK Style Barcelona) per Felicitas Ordás - presidenta de l'Club -, en la categoria Comercial Masculina va ser lliurat a Daniel Gallego per Mikel Luzea - membre de la Junta Directiva, el Fígaro en la categoria Vanguardia va ser lliurat a Jose Siero (Sile Perruquers) per Ángela Venegas, i en la categoria reina dels Fígaro, Perruquer Espanyol de l'Any, el guardó va ser lliurat a l'català Alexis Ferrer per Charles Waters.





Els vídeos presentats pels quinze finalistes també van merèixer un guardó, el Premi Vídeo Producció, que va ser lliurat per Alex Rubio - director de l'esdeveniment - Alexis Ferrer, que estava nominat en la categoria de Perruquer Espanyol de l'Any.





EL JURAT DELS PREMIS FÍGARO





El jurat professional que ha votat les col·leccions participants en aquesta edició va estar compost per Jean-Baptiste Mazella (França), Laura Betato (Espanya), Mark Leeson (Regne Unit), Miguel Griñó (Espanya) i Sharon Blain (Austràlia), tots ells reconegudes personalitats de la perruqueria nacional i internacional.





Tot i la pandèmia l'edició digital dels Premis Fígaro ha resultat ser la segona millor edició dels premis en tota la seva història, coincidint amb el desè aniversari d'aquests guardons.





EN QUÈ CONSISTEIXEN AQUESTS PREMIS?





Els Premis de la Perruqueria Espanyola, també anomenats Premis Fígaro, valoren els treballs fotogràfics de les creacions de perruqueria de les firmes participants, amb l'objectiu de premiar els perruquers creatius més destacats de país.





Els perruquers participants s'inscriuen en línia per participar i pugen les seves col·leccions fotogràfiques a la pàgina web de Club Fígaro . Després, el jurat professional, format per personalitats destacades de la perruqueria nacional i internacional i que canvia cada any, vota de manera individual i independent les col·leccions sense atribució d'autor, per garantir la imparcialitat dels premis.





Per concursar en la categoria de Perruquer Espanyol de l'Any, els candidats han d'haver estat prenominados prèviament pels seus companys de professió i pels mitjans professionals. Aquest guardó premia, a més de la col·lecció fotogràfica presentada, la trajectòria professional durant l'últim any.





ELS TREBALLS GUANYADORS D'AQUEST 2020