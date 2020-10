El Parlament Europeu acorda seguir investigant la discriminació de l'ensenyament en castellà a les escoles de Catalunya

La Comissió de Peticions de el Parlament Europeu ha decidit avui seguir investigant la discriminació que pateixen els nens catalans de famílies la llengua materna és l'espanyol al no poder ser escolaritzats a parts iguals en espanyol i en català, i estar obligats a seguir la immersió lingüística obligatòria en català.









Després d'un debat sobre aquest assumpte en el qual ha intervingut de manera telemàtica la peticionària Ana Losada, presidenta de l'Associació d'Escola Bilingüe, i també tots els grups polítics de Parlament Europeu així com la Comissió Europea, la presidenta de la Comissió de Peticions, Dolors Montserrat, ha dictaminat que aquest dossier ha de seguir obert i que per a això es prendran diverses iniciatives.





Així, la Comissió de Peticions enviarà una carta al Ministeri d'Educació espanyol expressant la seva preocupació sobre la situació de la cooficialitat de les llengües a Catalunya i demanant-li que es garanteixi el respecte a les dues llengües de manera equitativa. També es demanarà opinió a la Comissió de Cultura de Parlament Europeu.





A més, en una propera reunió dels coordinadors dels grups polítics a la Comissió de Peticions s'estudiés la possibilitat d'enviar una missió d'investigació a Espanya, com han demanat avui diversos dels grups polítics de la cambra, entre ells el grup de el Partit popular Europeu (PPE).





Dolors Montserrat ha assegurat que "totes les llengües han de servir per unir i mai per segregar i dividir. És molt més el que ens uneix que el que ens separa ".





Durant el debat sobre aquest assumpte també han intervingut altres eurodiputats de PP.





L'eurodiputada balear Rosa Estaràs ha destacat que des que es va discutir per primera vegada aquest assumpte a la Comissió de Peticions el 2018 la situació no ha canviat i "se segueix discriminant a Catalunya el bilingüisme integrador", cosa que a més pot influir també negativament en el dret a la lliure circulació de persones.





"Mantindrem la pressió perquè a Catalunya aquest bilingüisme integrador, la convivència harmònica entre dues llengües, no existeix", ha assegurat Estaràs, que també ha insistit que la UE ha de protegir i defensar drets fonamentals com el de l'accés a l'educació.





La també eurodiputada del PP Isabel Benjumea ha assenyalat que la Comissió Europea ha de "vetllar per l'aplicació de l'estat de dret i que les lleis es compleixin en tota la UE".





"Estem parlant d'un dret fonamental, i a dia d'avui les famílies que parlen en espanyol no poden educar a Catalunya als seus fills en la seva llengua materna", ha afegit.





Per la seva banda, l'eurodiputat popular Juan Ignacio Zoido ha destacat que "a Espanya tenim una gran riquesa i una gran diversitat idiomàtica; el problema sorgeix quan alguns volen ideologitzar els idiomes, convertir les llengües en arma llancívola per discriminar ".





"El govern nacionalista de Catalunya porta fent això des de fa dècades i l'ha portat massa lluny, des dels mitjans de comunicació fins a l'administració pública i de manera especialment greu a l'educació, per això creiem que per sobre de les ideologies i per sobre de els nacionalismes estan les persones i els drets individuals, especialment quan parlem de menors que es veuen discriminats "





"Hem de mostrar solidaritat als pares i als nens que pateixen aquesta situació", ha afegit Zoido.