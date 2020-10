El Govern destinarà 300 milions per donar suport a sectors afectats i limitarà desnonaments

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que el Govern destinarà 300 milions d'euros per donar suport als sectors afectats per les restriccions que ha decretat l'executiu català per fer front a la segona onada de coronavirus i ha avançat que aprovarà un decret llei que "permeti limitar" els desnonaments durant l'estat d'alarma.









Ho ha dit en roda de premsa telemàtica costat de la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Sàmper, després de la reunió extraordinària de l'executiu català per aprovar aquestes noves restriccions .





Ha explicat que en els pròxims dies s'obriran quatre línies d'ajuts per a "compensar" la pèrdua d'ingressos per les restriccions, que se sumen a les mesures i aportacions que ja ha impulsat el Govern.





Així, 17,2 milions d'euros es destinaran a ajudes per a entitats i empreses culturals; 20 milions per a entitats d'educació en el lleure; 10 milions per a clubs esportius federats, i 50 milions per reforçar les ajudes vigents per als establiments de restauració i centres d'estètica, així com per ampliar el seu abast als establiments d'oci nocturn, parcs infantils i altres establiments afectats per les restriccions.





MESURES SOCIALS





El vicepresident ha destacat que, a més dels ajuts econòmics, són necessàries "mesures de suport social" i per això el Govern preveu un segon paquet de mesures amb un import d'uns 200 milions d'euros.





En aquest paquet, que contempla partides ja incloses en els Pressupostos de la Generalitat, es duran a terme mesures per combatre l'emergència habitacional i l'emergència social, s'ampliarà el pressupost de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i hi haurà aportacions addicionals al Banc d'Aliments i Creu Roja.





A més, Aragonès ha assegurat que el Govern també preveu aprovar la setmana que ve un decret per evitar que el pagament de l'IRPF penalitzi les persones que han estat en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).