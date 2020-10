El TS dóna la raó al Santander, CaixaBank i Bankia pel cas Castor i obliga a l'Estat a pagar 1.350 milions

El Tribunal Suprem ha estimat, en part, el recurs presentat per les entitats financeres Santander, CaixaBank i Bankia contra l'Estat a què reclamaven una indemnització per danys i perjudicis i condemna a l'Estat a pagar 1.350 milions d'euros, quantitats que, en diferent percentatge, havien pagat per adquirir el dret de cobrament de la indemnització.









Aquestes entitats financeres van avançar en el seu dia els diners de la indemnització a ESCAL-UGS per la cancel·lació de les operacions de magatzem subterrani de gas Castor, situat a 21 quilòmetres davant la costa de Vinaròs (Castelló).





Es tractava d'una explotació d'emmagatzematge subterrani de gas natural que formava part de la planificació obligatòria que fixava la Llei d'Hidrocarburs de 1998, el fi del qual era proveir al sistema gasista espanyol i tindria una durada de 30 anys, més dos períodes prorrogables de deu anys cada un.





L'Administració central reconeixia a Escal-UGS el dret en exclusiva a desenvolupar, construir i operar les esmentades instal·lacions, que havia de tenir llistes en aproximadament 38 mesos, per després emprendre l'ompliment del magatzem.





La primera fase va acabar el 2012 i el 5 de juliol d'aquest any es va posar en funcionament, de manera que s'habilitava a la concessionària a injectar el gas matalàs, el que va generar el dret a la retribució pactada en el títol concessional. Aquella injecció de gas es va escometre en tres fases, fins que en l'última d'elles, durant els mesos de juliol a setembre de 2013 van començar a detectar-se moviments sísmics que van generar a la zona una gran alarma social i que van motivar que el 26 de setembre de aquell any es suspenguessin les operacions.





Davant la paralització, un any més tard, al juliol de 2014 Escal va sol·licitar el dret a exercir la renúncia anticipada de la concessió i que se li reconegués una compensació per les inversions realitzades que es van fixar en 1.350.729.000 euros.





SANTANDER PERCEBRÀ MÉS DE 688 MILIONS





Ara, la Sala del Contenciós-Administratiu del tribunal ha acordat així a accedir a la indemnització "del total del deute" reconeguda en favor de les entitats Banco Santander, que percebrà el 50,94 per cent (més de 688 milions); CaixaBank, el 34,05 per cent (gairebé 460 milions) i Bankia el 15 per cent (una mica més de 202 milions).





A més, d'aquestes quantitats les entitats percebran l'interès legal des que van interposar el 2018 per reclamar danys i perjudicis produïts en ocasió de la declaració d'inconstitucionalitat d'alguns preceptes de Reial Decret Llei 13/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents sobre el sistema gasista i la titularitat de centrals nuclears.





Així mateix, anul·la aquesta resolució perquè considera el Suprem que no està ajustada a l'ordenament jurídic. Si bé, no condemna en costes a l'Estat.





De la mateixa manera, la decisió impugna la desestimació per silenci de Consell de Ministres davant la reclamació de danys i perjudicis ocasionats als tres bancs, perquè hi havia pagat a Enagas els 1350729000 euros per l'adquisició d'un dret de cobrament que Escal-UGS tenia constituïda.





Aquest dret de cobrament en favor del sistema gasista tenia un termini de 30 anys per la indemnització que, per aquest mateix import va haver de pagar per compte de l'Estat a la concessionària del dipòsit de gas subterrani Castor, un cop que l'executiu va acordar hivernar les instal·lacions davant la sèrie sísmica que va arribar a superar en alguna ocasió la magnitud 6 en l'escala Ricther.





La sentència explica que la pretensió de la indemnització es basava en la responsabilitat de l'Estat legislador, perquè el dret de cobrament de sistema gasista de què eren titulars les entitats bancàries havia estat constituït pel Reial Decret Llei 13/2014, de 3 d'octubre. Però aquella norma va ser declarada parcialment inconstitucional per sentència de Tribunal Constitucional en desembre de 2017. D'aquesta manera, la declaració d'inconstitucionalitat declara la nul·litat del dret de cobrament de què eren titulars els Bancs recurrents.





Per al Suprem és "indubtable" que quan es va declarar la inconstitucionalitat d'aquestes mesures, els legítims titulars del dret de cobrament eren els tres bancs recurrents i, per tant, han de ser considerats els perjudicats en aquesta exigència de responsabilitat.





Finalment, afegeix que és la llei la que directament els fa creditors del pagador, sense activitat administrativa o privada alguna. De la mateixa manera, destaca el tribunal que els bancs són els que el mateix dia al administrat adquireix la seva condició i assumeix l'obligació de pagament a l'originària concessionària, fan aquest important pagament.





Conclou també que el pacte del Reial Decret Llei "no va ser a tres bandes, sinó a quatre", perquè, segons afegeix, no cap ignorar que en realitat en aquest pacte estaven inclosos els bancs, que feien el pagament de les instal·lacions que passaven a titularitat pública i en termini més que peremptori.