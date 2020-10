Sanitat destaca la importància de detectar ràpidament els símptomes de l'ictus, inclús en els mesos de pandèmia

El Ministeri de Sanitat ha destacat, amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de l'Ictus, la importància de la rapidesa en la detecció dels símptomes inicials d'aquesta patologia així com en contactar amb els sistemes d'emergències mèdiques 112 per començar a actuar amb la major celeritat possible, inclòs en els mesos de pandèmia.





Aquests símptomes són la pèrdua de força o sensibilitat en un costat del cos, boca torta, dificultats per parlar o entendre, pèrdua brusca de visió, cefalea brusca molt intensa, parcial o total, sensació de vertigen intens o caigudes brusques inexplicables, si es acompanyen de qualsevol dels altres símptomes.





Des del Ministeri de Sanitat es vol donar visibilitat a aquesta malaltia, "d'enorme repercussió social", que suposa la primera causa de mort en dones i la primera causa de discapacitat adquirida, i difondre el treball que s'està fent per garantir la qualitat de seva atenció sanitària a través de l'Estratègia en Ictus.





Aquesta estratègia va ser aprovada al novembre de 2008 pel ple de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), i representa l'esforç consensuat entre el Ministeri de Sanitat, les societats científiques, les associacions de pacients i les comunitats autònomes per aconseguir una millor prevenció, atenció i rehabilitació d'aquesta patologia, basades en l'excel·lència clínica i en condicions d'igualtat en tot el territori.





L'Estratègia en Ictus estableix una sèrie d'objectius i recomanacions focalitzats en la promoció de la salut i la prevenció, l'atenció en fase aguda al pacient, la rehabilitació i reinserció dels pacients i la formació dels professionals implicats.





Segons ha informat el departament que dirigeix Salvador Illa, actualment s'està duent a terme l'actualització de l'Estratègia i per a això, com a pas previ, s'està realitzant la seva avaluació.





Entre les dades preliminars de la mateixa, destaca la tendència descendent de la taxa de mortalitat, que ha passat de 31,64 / 100.000 habitants el 2008 a 22,25 / 100.000 habitants el 2018, i de la taxa de mortalitat prematura per ictus ( menors de 75 anys) que ha passat de 10,24 / 100.000 habitants el 2008 a 7,75 / 100.000 habitants en 2018.