Detingut un home de 53 anys per agredir la seva núvia i treure-la al carrer completament nua

Agents de la Policia Local de València han detingut un home de 53 anys que presumptament va agredir la seva nòvia, de 58 anys, i la va treure al carrer completament nua. Un oficial fora de servei va auxiliar la víctima, va alertar les forces de seguretat i va retenir a l'individu fins a l'arribada de la patrulla.









Els fets van tenir lloc en una zona pròxima al carrer dels Sants Just i Pastor, cap a les 11.30 hores de divendres passat, quan els agents van ser comissionats per la Sala el 092 perquè, segons semblava, un home estava agredint una dona i l'havia tret a la via pública completament nua, segons han informat des de Protecció Ciutadana.





Agents de la 7a Unitat van acudir al lloc, on van comprovar els fets i es van entrevistar amb un oficial de la Unitat Mediambiental (UMA) que estava fora de servei i havia estat testimoni de la presumpta agressió.





L'oficial els va explicar que havia observat a la dona totalment nua en un portal i amb excoriacions en els braços, pel que havia accedit a la mateixa i havia retingut a l'home que es trobava amb ella a l'observar diverses ferides que presentava la mateixa.





Quan els agents es van entrevistar amb la dona, ella va manifestar que coneixia el presumpte autor de l'agressió des de feia menys de dues setmanes. La víctima havia iniciat una relació de parella amb l'home i des de llavors convivien junts a casa d'ell.





Segons el seu relat, aquest dia, sense dir res, l'ara detingut l'havia tret del domicili a la força mentre la colpejava i l'empenyia. Per la seva banda, el presumpte autor dels fets va negar la versió de la dona.





Per tot l'anterior, els agents finalment van procedir a la detenció de l'home i el van traslladar a dependències policials per un presumpte delicte de violència de gènere.