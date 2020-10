Renfe canviarà o tornarà gratis els bitllets davant les mesures de restricció de mobilitat

Renfe facilitarà la devolució o canvi de bitllet de forma gratuïta a tots els viatgers que no tinguin el seu desplaçament adequadament justificat o no desitgin viatjar entre el 29 d'octubre i el 20 de novembre, ambdós inclosos, davant els tancaments perimetrals adoptats per gran part de les comunitats autònomes de cara als pròxims ponts festius.













La companyia ha informat que aquesta mesura és aplicable a qualsevol bitllet per a serveis AVE, Llarga Distància, Avant o Mitja Distància Convencional, davant les mesures extraordinàries de restricció de mobilitat que s'estan generalitzant en tot l'àmbit nacional.





D'aquesta manera, els viatgers podran optar per la devolució de l'import íntegre de l'bitllet, sense despeses d'anul·lació, o per un nou bitllet per a una altra data sense despeses de canvi.





Aquestes operacions es podran realitzar, dins el període de validesa dels bitllets, a través dels habituals canals de venda (www.renfe.com, taquilles d'estacions, agències de viatge, etc.).





Per als clients amb títols multiviatge de Au i Llarga Distància adquirits abans del 29 d'octubre de 2020, Renfe procedirà a una ampliació automàtica en 23 dies dels terminis de validesa i viatge per a tots els abonaments BonoAve i Bono Col·laboratiu en vigor.





Des del passat 3 d'octubre en què van començar les restriccions a la mobilitat a Madrid com a conseqüència de la Covid-19, ampliades progressivament a altres comunitats autònomes i províncies espanyoles, Renfe ha més de 6 milions d'euros als viatgers que han hagut de anul·lar els seus bitllets. En total, Renfe ha aquest mes més de 130.000 bitllets, la major part d'ells amb origen o destinació a Madrid.





D'aquesta manera, Renfe referma la seva responsabilitat i compromís amb la societat a través d'una política generalitzada de canvis i anul·lacions gratuïts i amb devolució de l'import íntegre dels bitllets anul·lats a tots els viatgers.





Durant l'estat d'alarma aprovat a Espanya des del 14 de març fins al 21 de juny passats, Renfe va tornar gairebé un milió de bitllets als seus clients, per un import total de 38,5 milions d'euros, en una operació sense precedents per part de la companyia.





El total acumulat en bitllets reintegrats als viatgers des de l'inici de l'confinament ascendeix a 45 milions d'euros.





Les mesures que les autoritats sanitàries han establert per viatjar a Espanya durant les diferents fases de la pandèmia, i les pròpies mesures adoptades per Renfe abans, durant i després d'embarcar a bord dels trens, estan permetent que el transport ferroviari es realitzi complint les condicions de seguretat i higiene, destaca la companyia.





Renfe ha rebut la certificació Aenor enfront de la Covid-19 per al transport de viatgers en els serveis d'Alta Velocitat, Llarga Distància i Avant, i manté una estreta coordinació amb les autoritats sanitàries per evitar la transmissió de virus en els trens.