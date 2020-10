La Diputació de Barcelona gestionarà i recaptarà els tributs municipals de l'Hospitalet

El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous delegar en favor de la corporació les funcions de gestió, liquidació i recaptació de la totalitat de tributs i ingressos municipals de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.





Amb l'Hospitalet, ja són 305 els ajuntaments de la província que tenen delegades en l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació aquestes funcions, i són 104 les oficines de l'Organisme desplegades en tota la província, ha informat en un comunicat.

.

La Diputació obrirà al municipi una oficina de l'ORGT al número 10 del carrer Girona per prestar el servei d'atenció als contribuents, així com per desenvolupar amb eficàcia la gestió tributària i la gestió recaptadora.