Els hostalers eleven les pèrdues a 1.800 milions per la pròrroga del tancament de bars i restaurants

La Federació catalana d'associacions d'activitats de restauració i musicals (Fecasarm) ha elevat a 1.800 milions d'euros les pèrdues de la restauració a causa de la pròrroga de el tancament de bars i restaurants anunciada aquest dijous pel Govern.













En un comunicat, la federació ha explicat que si se sumen a les pèrdues acumulades pel sector de la restauració i de l'oci nocturn des de la sortida del primer estat d'alarma aquestes superen els 4.000 milions d'euros.





Per això, ha acusat la Generalitat de menysprear i arruïnar a milers de famílies que viuen d'ambdós sectors, i d'actuar "en tot moment de manera improvisada, ineficaç i de mala fe".





Creu a més que els 50 milions d'ajudes per a reforçar la restauració, l'estètica, l'oci nocturn, parcs infantils i altres establiments afectats, també anunciats aquest dijous, són una quantitat "insignificant".





Per al secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, no es poden aprovar mesures restrictives per valor de 1.800 milions d'euros i aprovar mesures d'ajuda per valor de 90 --en referència a la suma dels 40 milions inicials i els 50 nous-- a repartir amb molts sectors.





"Només el sector de l'oci nocturn ja necessitaria ajudes per valor de 1.000 milions d'euros i el de la restauració un paquet inicial de 750 milions d'euros i, si no es fa d'hora, moltes empreses hauran de tancar definitivament les seves portes", ha criticat , i ha dit que només s'han aprovat ajudes per valor del 1,5% de les pèrdues de la restauració i d'un 0,4% de les de l'oci nocturn.