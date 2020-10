Sanitat registra 23.580 nous casos de Covid-19, 9.395 en les últimes 24 hores

Les comunitats autònomes han notificat aquest dijous al Ministeri de Sanitat 23.580 casos de Covid-19, dels quals 9.395 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 9.303 registrats el dimecres, elevant la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.160.083. La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 468,17 casos per cada 100.000 habitants.









"Estem en una incidència molt alta per al que ens agradaria observar", ha dit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que ha assenyalat que s'està observant un certa "reducció de l'increment de casos".





Quant als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dijous 29 més, 790 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 35.639 persones.





Actualment hi ha 17.520 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.404 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 2.349 ingressos i 1.837 altes. A més, en l'última setmana 5.056 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 348 en una UCI.





La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 14,17 per cent i en les UCI al 25,8 per cent. "Això va augmentant, molt progressivament, però va augmentant i diverses comunitats ja estan per sobre del 40 per cent de les UCI, de manera que l'atenció rutinària està ja molt afectada i, fins i tot, en alguns llocs completament parada", ha dit Simó .





Dels 9.395 nous casos, 1.809 s'han localitzat a Madrid, si bé 653 a Andalusia, 1.121 a Aragó, 394 a Astúries, 75 a Balears, 130 a Canàries, 198 a Cantàbria, 191 a Castella-la Manxa, 23 a Castella i Lleó, 1.707 a Catalunya, 55 a Ceuta, 135 a Comunitat Valenciana, 491 a Extremadura, 621 a Galícia, 60 a Melilla, 40 a Múrcia, 551 a Navarra, 915 al País Basc i 226 a La Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 2.432 morts a Andalusia (137 en l'última setmana); a Aragó 1.627 (68 en els últims set dies); a Astúries 427 (41 en l'última setmana); a Balears 357 (una en els últims set dies); a Canàries 278 (10 en una setmana); a Cantàbria 252 (quatre en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.405 (41 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 3.567 (132 en els últims set dies).





A més, 5.977 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (set en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 18 morts des del començament de la pandèmia (quatre en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 1.762 (40 en els últims set dies); a Extremadura 703 (28 en una setmana); a Galícia 895 (43 en els últims set dies); a Madrid 10.403 (161 en els últims set dies); a Melilla 12 (un en els últims set dies); a Múrcia 306 (10 en els últims set dies); a Navarra 699 (26 en els últims set dies); al País Basc 2.061 (18 en els últims set dies); i a La Rioja 458 (18 en els últims set dies).





En relació a les proves diagnòstiques, des del passat 19 d'octubre i fins al 25 d'octubre s'han realitzat 1.063.770, de les quals 854.096 han estat PCR i 209.674 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 13,7 per cent.