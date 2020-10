La sales de concerts lamenten les restriccions i es veuen "tocades de mort"

El president de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), Lluís Torrents, ha lamentat les noves restriccions anunciades pel Govern per frenar la segona onada de la pandèmia de Covid-19: "El sector està tocat de mort".









Ha criticat la utilitat de la declaració de la cultura com a bé essencial després de l'anunci per part de l'Executiu català de tancar l'accés a el públic a activitats culturals com les arts escèniques i musicals: "Estem decebuts".





El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que el Govern destinarà 300 milions d'euros per donar suport als sectors afectats per les restriccions que ha decretat l'Executiu català.





Així, 17,2 milions d'euros es destinaran a ajudes per a entitats i empreses culturals; 20 milions per a entitats d'educació en el lleure; 10 milions per a clubs esportius federats, i 50 milions per reforçar les ajudes vigents per als establiments de restauració i centres d'estètica, així com per ampliar el seu abast als establiments d'oci nocturn, parcs infantils i altres establiments afectats per les restriccions.





No obstant això, Torrents ha defensat que han de veure-ho publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) perquè des del Govern "han dit coses que després no s'han complert" i ha assegurat que ja no es creuen res.





Torrents ha explicat que, entre les 80 sales que integren la Asacc, han estimat unes pèrdues des de l'inici de la pandèmia d'entre 12 i 15 milions d'euros aproximadament, i ha lamentat que "dues d'elles ja han tancat i que tres mai difícilment passen aquest mes ".





En aquest sentit, Torrents ha reclamat gestió política perquè les ajudes no siguin només en forma de diners i ha demanat que paralitzin el pagament de lloguers en la seva totalitat, els ERTO, els costos bancaris, els subministraments i les asseguradores, entre d'altres, fins que puguin reprendre la seva activitat: "Ens han de hivernar".





A l'ésser preguntat pel futur de el sector, Torrents ha dit que l'horitzó de les sales de concert és la supervivència perquè, al seu parer, estan en perill d'extinció: "Hem d'aguantar el màxim temps possible i seguir treballant".