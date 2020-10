Puig decreta el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana des d'aquest divendres

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana des del migdia d'aquest divendres, una mesura que s'adopta durant set dies en què la població no es podrà sortir ni entrar de l'autonomia però podrà moure entre municipis, comarques i províncies.





Així ho ha avançat en una roda de premsa juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en què ha recalcat que s'adopta aquesta decisió "per reforçar l'estratègia de prevenció" contra el coronavirus; per "solidaritat" amb la resta de territoris que estan "pitjor que nosaltres"; davant la "inacció i confusió que estan generant alguns governs" i per evitar haver de dur a terme "mesures més dràstiques per a la vida social de les famílies i treballadors".





"No volem anar a pitjor, estem a temps d'evitar l'avanç de la pandèmia", ha manifestat Puig, que ha apuntat que les excepcions a aquest confinament seran anar a la feina, al metge, a la residència habitual, estudiar o tenir cura dependents.