Simón diu que els confinaments curts poden tenir algun efecte però avisa que poden no ser suficients

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que els confinaments curts, de dues, tres o quatre dies, poden tenir algun efecte en la transmissió del coronavirus, tot i que considera que perquè siguin realment efectius han de ser més amplis.









"Qualsevol confinament té algun efecte, però hi ha alguns que tenen un impacte més gran i altres menys, depèn de com s'apliqui, encara que un confinament molt curt no és suficient i crec que sempre és millor fer un pas gran que no tímids", ha dit Simó en roda de premsa.









La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidit confinar perimetralment la regió només durant els ponts de Tots Sants i del Almudena per contenir la propagació del coronavirus.





"Per confinar menys temps hi ha un benefici menor, el risc és pensar que després d'un confinament curt ja no hi ha risc, però crec que la població és prou madura per entendre que això no és així", ha postil·lat Simón.





Dit això, ha informat que les autoritats sanitàries "no han descartat cap mesura en cap moment", en relació amb un nou possible confinament domiciliari a tot Espanya, si bé ha assegurat que "per ara" a Espanya no es necessita.





A més, Simó ha comentat que d'aquí a uns set o vuit dies es podran veure els efectes que estan tenint els tocs de queda en els diferents territoris. "L'epidèmia ara mateix no està molt controlada i la possibilitat de fer aturades sempre cal considerar-se en una situació com aquesta, si les coses es fan bé és possible que no sigui necessari", ha tancat.