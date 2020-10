Espanya surt de la recessió en el tercer trimestre, amb un augment històric del 16,7% del PIB

L'economia espanyola va abandonar la recessió en el tercer trimestre del l'any després de registrar un creixement del PIB del 16,7% entre juliol i setembre, el seu major avanç trimestral en la sèrie històrica que maneja l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i que arrenca en 1970. Fins ara, el major repunt trimestral del PIB corresponia a el tercer trimestre del 1972, quan va pujar un 2,2%.













Amb el fort avanç del PIB en el tercer trimestre, un cop finalitzat l'estat d'alarma, Espanya surt de la recessió tècnica en què va entrar en el segon trimestre del l'any després d'haver registrat dos trimestres consecutius en negatiu, amb caigudes de l'economia del 5,2% en el primer trimestre i del 17,8% en el segon.





L'avanç trimestral del PIB en el tercer trimestre, que l'INE haurà de confirmar el proper 23 de desembre, supera les previsions que manejava el Govern, que apuntava a un creixement trimestral de l'entorn del 13%.





En taxa interanual, el PIB del tercer trimestre es va contraure un 8,7%, enfront de la davallada del 21,5% del trimestre anterior. Es tracta del segon major retrocés interanual de tota la sèrie després del registrat en el segon trimestre d'aquest any.





La demanda nacional va restar 7,8 punts a la variació interanual del PIB en el tercer trimestre, taxa 11 punts superior a la del segon trimestre. Per la seva banda, la demanda externa va restar 0,9 punts, fet que suposa 1,8 punts més que en el trimestre passat.





EL CONSUM DE LES LLARS ES DISPARA UN 20,7% A L'ESTIU

Les dades trimestrals mostren una pujada històrica del consum de les llars del 20,7%, en contrast amb la caiguda, també històric, que va registrar aquest indicador en el segon trimestre (-20,4%). Per la seva banda, la despesa pública va augmentar entre juliol i setembre un 1,1%, vuit dècimes més que en el segon trimestre, mentre que la despesa en consum de les institucions sense ànim de lucre i a el servei de les llars va retrocedir un 0, 4%, enfront de l'augment del 0,2% del trimestre previ.





La inversió, per la seva banda, va registrar en el tercer trimestre un avanç històric del 19,9% (-22,1% en el segon trimestre), amb un increment rècord del 34,7% en el cas de la inversió en maquinària i béns d'equip. La inversió en habitatge, per la seva banda, va créixer un 16,6%, davant el retrocés del 22,6% del segon trimestre.





L'INE assenyala que la situació provocada pel coronavirus fa que certes variables, com les hores efectivament treballades, siguin més rellevants en els moments actuals a l'hora de mesurar l'evolució de l'ocupació. "Es considera que aquesta variable, enfront dels llocs de treball equivalents a temps complet, és la que reflecteix de manera més clara els efectes induïts en l'ocupació per la pandèmia i les successives mesures adoptades per combatre els seus efectes", apunta.





L'ocupació de l'economia, en termes d'hores treballades, es va disparar en el tercer trimestre un 24,7% respecte a el trimestre anterior. Aquesta taxa és de menor magnitud que la dels llocs de treball equivalents a temps complet (del 16%, fet que suposa 33,7 punts més que en el segon trimestre) a causa de l'augment que s'observa en la jornades mitjanes a temps complet ( + 7,5%).





En termes interanuals, les hores treballades decreixen un 6,2%, taxa 18,7 punts superior a la del segon trimestre. Per la seva banda, els llocs equivalents a temps complet retrocedeixen un 5,5%, és a dir, 12,9 punts més que en el segon trimestre, fet que suposa que en un any s'han destruït 1.010.000 de llocs de treball equivalents a temps complet.