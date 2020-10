Galícia decreta el tancament perimetral de totes les ciutats i moltes viles des de les 3 de la tarda i permet només les reunions entre convivents

La Xunta ordenarà el tancament perimetral de totes les ciutats gallegues, a causa de la mala evolució de la pandèmia de COVID-19, i restringirà les reunions únicament a persones convivents en aquests municipis.





Els tancaments perimetrals afecten Vigo; La Corunya i Arteixo; Santiago, Ames i Teo; Ferrol, Narón, Fene i Neda; Pontevedra, Poio i Marín; i Lugo (a Ourense es manté la limitació que ja havia).





Control del tancament perimetral de Orense





Les restriccions es revisaran dimarts però, vista la mala evolució recent en gairebé totes les àrees i el temps que porta la ciutat de Ourense perimetrada, és improbable que s'aixequin tan aviat.





Els nous tancaments perimetrals s'organitzen per àrees:





- Santiago / Ames / Teo

-Narón / Ferrol / Fene / Neda

- Pontevedra / Poio / Marín

-A Coruña / Arteixo

-Vigo

-Lugo

-Vimianzo





Cal recordar que ja hi ha tres àrees confinades a Ourense. Són la de la capital i Barbadás; Verín, Vilardevós i Oímbra; O Carballiño, Boborás i O Irixo. Segons la Xunta, les mesures s'estan començant a deixar notar sobretot en el sud d'Orense. Amb tot, segueixen vigents aquests perímetres.





LIMITACIONS GENERALS

Hi ha limitacions per a tots els ajuntaments, tinguin o no restriccions perimetrals. En cap ajuntament estan permeses les reunions de més de cinc persones. En els ajuntaments perimetrats, prohibides les reunions de persones que no convisquin.





QUÈ PASSA AMB ELS UNIVERSITARIS?

Les noves limitacions entren en vigor des de gairebé ja, a les tres de la tarda d'aquest divendres. Una de les excepcions previstes és la dels universitaris, que poden tornar als seus domicilis. Això sí, el conseller de Sanidade a demanat als estudiants que no tornin a les seves llars el cap de setmana, per protegir les seves famílies.









Les limitacions les acaba de presentar el conseller, Julio García Comesala, després de la reunió de comitè clínic d'experts de la Xunta. Tot i la transcendència de les mesures, el president de la Xunta no ha comparegut.