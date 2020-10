Els Museus Dalí tancaran durant novembre

Els tres museus gestionats per la Fundació Dalí - Figueres, Púbol i Portlligat - tancaran durant el mes de novembre, a partir de dilluns, "d'acord amb les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per fer front a la pandèmia de covid-19 ".









En un comunicat, la fundació ha assegurat que "seguirà de prop" l'evolució dels paràmetres que intervenen en la gestió museística amb la intenció de tornar a obrir els seus museus al desembre si les circumstàncies ho permeten.





La fundació ha assegurat que la decisió s'ha pres després de considerar que el confinament perimetral de Catalunya durant 15 dies i dels seus municipis els propers dos caps de setmana, així com les mesures adoptades per les autoritats franceses, "desaconsellaven mantenir els museus oberts" .