Podem demana a Marlaska que sancioni a un comandament de la Guàrdia Civil a Catalunya per les detencions d'independentistes

El president de el grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha exigit a el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, expedientar el tinent coronel de l'Institut Armat, Daniel Baena, per denominar 'Volhov' a l'operació contra l'entorn independentista català que acumula una trentena de detencions: "No és acceptable que hi hagi encara franquistes a la Guàrdia Civil".









Així ho ha manifestat a Twitter per tornar a carregar contra el nom de l'operatiu, que fa referència a una batalla de la Segona Guerra Mundial a Rússia en què va participar la Divisió Blava. El dirigent d'En Comú Podem ja va subratllar que implicava una ofensa a la lluita antifranquista que és "impròpia" d'un país democràtic.





"El ministre d'Interior ha expedientar el coronel Baena, 'Tàcit' a les xarxes, per l'operació Volhov. No és acceptable que hi hagi encara franquistes al capdavant de la Guàrdia Civil", ha reclamat Asens.





TEM QUE HAGI UN "BRAÇ POLICIAL" CONTRA EL GOVERN





En una compareixença al Congrés després del debat sobre l'estat d'alarma pel coronavirus, va mostrar la seva preocupació per la possible existència d ' "un braç policial, a l'igual que el judicial, que treballi en contra de el Govern" i ha emfatitzat que hi ha " antecedents "per sospitar de sectors amb" biaix polític "a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





A més, qüestionava el moment triat per a aquesta operació, desplegada en ple context negociador sobre els PGE i quan hi ha una "voluntat clara" de el Govern de "desjudicialitzar el conflicte a Catalunya".





MARLASKA DEMANA RESPECTAR A EL JUTGE





A aquesta qüestió es va referir també ahir el mateix ministre, a l'assenyalar que no veuria "adequat" cridar Volhov a l'operació, tot i que hi ha "diferents versions" sobre el nom de l'operatiu, i va dir que, en qualsevol cas, cal respectar la investigació del Jutjat d'instrucció 1 de Barcelona perquè això és "garantia d'independència i de separació de poders".





En el marc d'aquesta investigació s'han practicat una vintena de detencions d'empresaris i polítics de l'entorn de el moviment independentista per possible desviament de fons públics.





El tinent coronel Baena va estar al càrrec de la investigació del 'Procés' independentista a Catalunya, ja que va estar al comandament de la comissió judicial que va registrar la seu d'Economia, que llavors dirigia Oriol Junqueras i de la qual va haver de sortir pel terrat la lletrada de l'Administració de Justícia atès que una multitud de persones es va concentrar contra aquesta actuació.