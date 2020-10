Isaías Táboas: "Renfe renovarà el 50% dels trens de rodalies i mantindrà 50.000 llocs de treball directes invertint 856 milions d'euros"

Va parlar el president de Renfe, Isaías Táboas, de les qualitats de l'empresa que dirigeix i a més va desgranar l'estratègia inversora i de diversificació que Renfe durà a terme per erigir-se com a motor per a la recuperació econòmica. Ho va fer aquest dijous dins del cicle "Infraestructures i mobilitat per a una Barcelona de segle XXI. Repensar les infraestructures per millorar la competitivitat empresarial "organitzat pel Cercle d'Economia a Barcelona .









Isaías Táboas, President de Renfe





Táboas va pivotar la seva intervenció sobre com afrontar la nova mobilitat de forma més eficient i sostenible entre ciutats i què suposarà per a Renfe la liberalització del mercat a Espanya que té data d'enlairament el proper 14 de desembre. Va presentar l'acte Javier Faus, president del Cercle d'Economia i també va participar en el mateix, José Ballester, director territorial de BBVA Catalunya.





Isaías Táboas, va afirmar que Renfe arribarà a la fi de 2022 amb xifres de negoci similars a les de 2015 i encara per sota de les registrades el 2019 perquè "aquesta crisi del Covid-19 té un impacte directament en vena en els nostres ingressos" que s'han reduït per la pandèmia. Va parlar obertament del compte de resultats prevista per als dos pròxims anys "preveiem pèrdues tant en el 2021 com en 2022 i ha assenyalat que tot i que 2015 no va ser un" mal "exercici, no va ser" tan bo "com 2019 i tot dependrà de com evolucioni l'índex sanitari Renfe que mesura el xoc del covid sobre la nostra empresa ".





De fet Táboas va afirmar "al mes de març va caure la demanda en un 99% que va coincidir amb el pic de la pandèmia ja fechad el 18 d'octubre es xifra del 23%. Però com som una empresa resilient, resistirem al Covid-19 ".





Renfe davant de les situacions de confinament va mantenir " una política de devolució de l'import íntegre dels bitllets als clients , no estem donant vals sinó tornant els diners als nostres clients perquè creiem que aquesta és la millor manera d'actuar".





Va admetre a més que el teletreball ha impactat molt en els viatges a l'AVE. "Cal tenir en compte que el 9,5% dels clients d'AVE representa el 98% de les vendes i qualsevol petit canvi en les rutines de treball ens impacta especialment. També el tancament de classes influeix en els desplaçaments de rodalies, ja que els estudiants, representen el 26% del total de desplaçaments en tren i és menor l'impacte però també se sent ".









RENFE INVERTIRÀ 262 MILIONS D'EUROS EN ELS TRENS DE RODALIES DE CATALUNYA





L'esforç inversor de Renfe per a aquest 2021 va afirmar Táboas anirà en un "30% centrat a Catalunya, comunitat que veurà com arriben 262 milions d'euros als seus trens de rodalies. La inversió es farà malgrat que la demanda de serveis a Renfe no és bona. Volem guanyar clients i fidelitzar-los. I per a això hem de revertir la falta d'inversió ".





El pressupost de Renfe per al 2021 passa per una inversió de 856 milions d'euros, un 116% més que el 2020 i un 193% superior a 2019. La capacitat inversora de Renfe es veurà reflectida ja en el pressupost d'aquest 2021. D'aquesta manera Táboas va afirmar "Anem a renovar el 50% de parc mòbil de rodalies dels quals el 30% seran trens catalans. Invertirem en rodalies 3.832.000 d'euros. I aquesta inversió suposarà mantenir 50.000 llocs de treball directes en la indústria ferroviària durant diversos anys ".









Táboas ha volgut deixar clar la importància de Renfe a Catalunya "pel nostre nivell d'inversió estem entre les 50 empreses més importants de Catalunya. Per a nosaltres Catalunya és important i volem créixer en viatgers i serveis de mercaderies que creiem que hi ha molt potencial per créixer des de Tarragona ".





Per créixer a Rodalies Renfe té previst segons el president de Renfe "dotar-nos de millors recursos per ser més fiables i millorar en la digitalització de la informació que li donem als nostres viatgers. Ens esforçarem en fidelitzar els nostres clients sent més eficients i millors ".





A més Renfe ha millorat en aquest 2020 en l'accessibilitat de les seves estacions "ara mateix el 80% de les nostres estacions són accessibles i volem arribar a el 100% en totes, grans i petites. Per a això seguirem invertint en les estacions de rodalies ".





LA DIGITALITZACIÓ REACTIVARÀ L'ECONOMIA DE L'ESPANYA BUIDA





Renfe invertirà 140 milions d'euros en projectes de digitalització "com el projecte pilot que s'està fent a Màlaga on amb el mòbil serà el protagonista. Per ell es podràn comprar bitllets, accedir a les estacions i trens i fins i tot fer el càlcul final de bitllets de diversos trajectes de rodalies, sempre de manera més beneficiosa per al client de renfe ", va dir Táboas que va afegir" aquest procés de digitalització que pretenem sigui un segon motor econòmic significarà també usar la tecnologia a les estacions que permetin controlar l'aforament interior i accelerarem també el reconeixement facial per pagar ".









La descentralització permetrà "impulsar l'economia de l'anomenada Espanya buidada", ha afirmat Táboas "ja que descentralitzarem serveis que ara es presten en grans ciutats cap a municipis que compten darrere amb una història lligada al nostre sector però que han vist reduïda la seva activitat econòmica. Impulsarem de nou allà l'activitat ferroviària gràcies a la tecnologia digital. Això pot generar entorn a 400 llocs de treball ".





RENFE DIVERSIFICA ELS SEUS SERVEIS PER A AUGMENTAR ELS SEUS INGRESSOS





El Covid-19 ha impactat directament en el compte de resultats de RENFE per això l'empresa pública diversificarà les vies d'ingressos per mantenir la seva múscul inversor amb el qual pretén ser un motor de recuperació per a l'economia de país. Renfe ha dissenyat una "estratègia per ingressar més" i "sortir de la corba tan pronunciada" en què s'ha vist sumida per la pandèmia, amb diverses iniciatives que creuen que els permetran créixer tot i la conjuntura actual.





Entre els projectes es troba " Renfe as a Service" una aposta tecnològica que preveu generar prop de 600 milions d'euros convertint-se en la solució de mobilitat que atengui totes les necessitats dels clients a Espanya i "en una sola aplicació" ha afirmat Táboas. Aquesta aplicació en paraules el president de Renfe "utilitzarà intel·ligència artificial per presentar-li a l'usuari el viatge més barat, més ràpid i que deixi menor petjada de carboni. Per implementar la plataforma estem buscant un soci amb el qual puguem escalar des del nivell d'Espanya a Europa i el Món. La plataforma incorporarà a prop de 3.000 empreses, també de la competència.









Aquesta plataforma és una manera d'avançar als nostres competidors. Tindràs a "Espanya en un clic". Aquesta aplicació mòbil que integra els serveis de Renfe i altres operadors de transport segons el directiu, proporcionarà 100 milions d'euros en ingressos addicionals entre 2021 i 2024.





Renfe també té previst alliberar 2.000.000 m2 de sòl a el mercat. "Hem antics tallers que ja no s'usen i volem oferir serveis logístics i entrar també en la InmoLogística. Tenim espais ben situats i comunicats per oferir al mercat a bon preu "va indicar Táboas durant la seva intervenció.













La internacionalització també està donant els seus fruits als EUA i França va afirmar Táboas. "Per Renfe, França, és un mercat en expansió donat que som més eficients econòmicament i en puntualitat i això ens dóna un avantatge competitiu en territori francès. Ens hem presentat en diverses licitacions i esperem obtenir bons resultats en aquest mercat. El Rail Bàltic que és un mercat difícil també estem presentant batalla per cobrir el trajecte de les tres capitals de país. Complirem 80 anys el proper 24 de gener i mantindrem els nostres lideratge en Española durant el 2021 ".





Als EUA va dir Isaías Táboas "la nostra flexibilitat com a operador de trens ens ha permès guanyar un concurs a Texas. I a Kenya estem entrant en el mercat africà formant a maquinistes. Tenim presència en els cinc continents amb projectes diferents. Tot aquest coneixement acumulat ens ajuda a entrar per diferents vies. I volem que el nostre procés d'internalització suposi a la llarga el 20% dels nostres ingressos ".





RENFE PREPARADA PER A LA LIBERALITZACIÓ DEL SECTOR





El 14 de desembre el sector ferroviari es liberitzará a Espanya i en paraules del president de Renfe "estem preparats per a aquest dia. Els nostres competidors tenen per davant molta feina i fins al moment les línies que operaran seran poques, amb un preu low cost de poca freqüència i amb dificultats tècniques que han de resoldre donada la singularitat de la nostra vies i sistema ferroviari. Realment el 2021 continuarem sent líders al nostre país. Tecnològicament no és fàcil acumular trens a les vies. Els nostres competidors hauran de fer un gran esforç d'homologació i és difícil ".













De fet Táboas va afirmar que "la liberalització és un benefici per a Renfe perquè podrà mostrar la seva musculatura. Podem operar trens de tota mena ". A més ha detallat que l'objectiu de la companyia serà "guanyar eficiència" donada la impossibilitat de "reduir despesa directament" o de dur a terme expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), com en el sector privat "com empresa pública és evident que malgrat les pèrdues vam aguantar i no fem ERTEs ".

Però el que si ha fet Renfe és "hem estalviat en despesa corrent i aplicarem un 18% en aquelles partides en les tenim marge de maniobra que exclou les despeses lligades a la producció".





En aquest sentit s' ha recordat que actualment el 50% de les despeses de Renfe són resultat del pagament del cànon a Adif en infraestructures i que un 8% és el compte de l'energia elèctrica i sobre la despesa total el "passatger de RENFE paga ara mateix amb el seu bitllet el 50% ".









Renfe, un motor per a la recuperació econòmica













