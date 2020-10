Barcelona aprova provisionalment la congelació dels impostos municipals per a 2021

El ple de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat provisionalment la proposta de Govern municipal de congelar les taxes i tributs per 2021 amb els vots favorables de comuns i PSC, l'abstenció d'ERC, JxCat, PP i BCN Canvi, i el vot en contra de Cs.









La proposta d'ordenances fiscals incorpora una disposició addicional per rebaixar la taxa de terrasses en un 75% exclusivament durant l'any 2021, el que significa 13,7 milions d'euros menys de recaptació per al proper any.





La regidora de Règim Intern i Hisenda, Montserrat Ballarín (PSC), ha recordat que l'Ajuntament necessita recursos econòmics per fer front a la reactivació per la crisi del coronavirus.





El regidor de Pressupost, Jordi Martí (BComú), ha recordat que falten 63 dies fins al ple de desembre en què es preveu l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, pel que ha demanat a tots els grups participar amb la "millor disponibilitat ".





El regidor d'ERC Jordi Castellana ha lamentat que es tracta d'un projecte continuista, i ha demanat repensar la fiscalitat de la ciutat i prendre "decisions valentes" com abordar canvis en l'ordenança de terrasses.





Elsa Artadi (JxCat) ha retret a el Govern municipal la "falta de treball i diàleg" en la seva proposta, mentre que la líder de Cs a Barcelona, Luz Guilarte, ha demanat una proposta alternativa d'alleujament fiscal.





El president de l'PP a la ciutat, Josep Bou, ha lamentat que es vulgui "prolongar el cop de destral fiscal que va dur a terme l'any passat", mentre que Manuel Valls (BCN Canvi) ha demanat més iniciativa a l'Executiu municipal i refer les ordenances.