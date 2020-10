Les UCIs catalanes estan a el 85% d'ocupació

Els pacients ingressats en unitats de cures intensives (UCI) amb coronavirus suposen un 52% del total d'ingressats en aquestes unitats, circumstància que no es produïa des de març i abril, ha explicat aquest divendres en roda de premsa el secretari general de Salut de la Generalitat, Marc Ramentol.









"Ja estem per sobre del 50%", ha dit Ramentol, amb 447 de les 887 llits ocupats actualment, i ha afirmat que les UCI catalanes es troben actualment al 85% del seu nivell d'ocupació.





Ramentol ha subratllat que també estan augmentant els ingressos per coronavirus en planta, les atencions a urgències i les consultes a Primària de sospites, malgrat que s'està produint un alentiment en l'augment de casos: "La desacceleració no s'està notant en la xarxa assistencial. No estem notant una disminució de la pressió assistencial "encara per les mesures preses el 15 d'octubre.





Ha assenyalat que no s'estan produint grans desprogramacions en els centres, però ha advertit que a partir de 450 pacients a les UCI a nivell general el risc és "remarcable", a partir de 600 seria molt probable i que si s'arriba als 900 implica accions de desprogramació en els centres, que, ha dit, estan preparats per a això.





Ramentol ha explicat que no es vol arribar a aquestes xifres, encara que es tingui capacitat d'escalar el nombre de llits UCI, per no haver de pagar el "peatge" que incideixi en la programació al marge del covid.





El coordinador de la unitat de seguiment de covid-19, Jacobo Mendioroz, ha explicat que s'està alentint l'augment de casos, però ha advertit que "desacceleració és creixement", encara que ha assenyalat que és una bona notícia, dins de la gravetat , que la velocitat de propagació (rt) baixi.





Mendioroz ha sostingut que el fet que hi hagi una millor evolució de la corba de contagis "no resta gravetat a la situació", i ha advocat per la conscienciació de la ciutadania ja que el nombre de casos diari continua sent preocupant.





MESURES





Ramentol ha dit que les mesures preses eren un pas contundent i necessari per doblegar la corba i reduir la incidència i, preguntat per un eventual confinament domiciliari, ha dit que aquesta seria l'última opció i no es vol arribar-hi, però que la proposta , en cas necessari, "no seria la mateixa" que al març.





Mendioroz ha afegit que si es produeix un repunt en el creixement disminuït actual s'haurà d'anar cap a mesures més dures, i ha dit que les millors són "les que la gent compleix", i ha recordat que l'epidèmia tindrà un recorregut llarg.





El secretari general de Salut ha explicat que es començarà a plantejar accions de desescalada quan es tingui la constància que s'ha arribat a el pic de contagis i es produeixi de "manera sostinguda" una distensió de la situació assistencial, i que s'ha de donar temps a avaluar com impacten les mesures aplicades.





Ramentol ha afirmat que ara s'està en uns 5.500 casos diaris i que no s'han fixat una xifra acceptable amb la qual poder iniciar accions de desescalada ja que depèn de molts aspectes, al que Mendioroz ha afegit que "una xifra acceptable és 0" .





ARGIMON





Tant Ramentol com Mendioroz han explicat que estudien una actualització del protocol de rastreig de casos, una estratègia més pensada per als inicis dels brots, i han dit que no poden fiar tot a aquesta estratègia en un moment en què la transmissió és de "gran magnitud ".





El secretari general de Salut ha explicat que el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, es troba "millor" que en dies previs --va ingressar en un centre hospitalari amb covid-19--, i ha assenyalat que li ha demanat que transmeti l'agraïment als que s'han preocupat per ell.